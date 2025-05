Te wyczekiwane komiksowe widowiska trafią do kin o wiele później, niż wcześnij zapowiadano. Marvel Studios przetasowuje kalendarz premier

Zmiany nie wynikają jednak z problemów produkcyjnych. Źródła zbliżone do projektu podkreślają, że przesunięcia mają odzwierciedlać ogromną skalę przedsięwzięcia. Marvel przygotowuje ponoć coś naprawdę spektakularnego — filmy określane są jako najbardziej ambitne w historii studia. Warto zauważyć, że Marvel ma już doświadczenie z grudniowymi premierami. Sukces Spider-Mana: Bez drogi do domu pokazał, że święta mogą być dla komiksowych widowisk równie łaskawe, co letnie blockbustery.

Produkcja Doomsday już ruszyła, ale — w typowym dla współczesnego MCU stylu — obsada i scenariusz wciąż są w fazie ustaleń. Wiele zależy od dostępności gwiazd, które studio chce zaangażować, co wpływa również na ostateczny kształt scenariusza. Co ciekawe, nowa data premiery Doomsday pokrywa się z zaplanowaną na ten sam dzień premierą Mesjasza Diuny. Trudno wyobrazić sobie, by dwa tak gigantyczne widowiska trafiły do kin jednocześnie — wszystko wskazuje na to, że jedno z nich będzie musiało ustąpić.