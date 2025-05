Pierwsze spojrzenie na Doktora Dooma w Avengers: Doomsday. Nowy bohater z Thunderbolts z większą rolą?

Do sieci trafia coraz więcej szczegółów Avengers: Doomsday. Niedawno informowaliśmy o detalach dotyczących wielkiej walki Avengersów z X-Menami, do której ma dojść w filmie. Teraz w mediach społecznościowych pojawiła się pierwsza oficjalna grafika prezentująca Doktora Dooma, którą można było zobaczyć na odbywającej się wczoraj prezentacji Disney Blockbuster Consumer Products w Los Angeles. Marvel ma postawić na klasyczny strój potężnego przeciwnika superbohaterów, który znany jest z komiksów.

Plotki te potwierdzają wcześniejsze przecieki mówiące, że Doom poprowadzi złowrogą wersję Avengersów z alternatywnej Ziemi, początkowo udając bohaterów. Kluczowy ma być fakt, że nowi „Avengersi" są lustrzanymi odbiciami oryginalnych członków drużyny, co prowadzić będzie do bezpośrednich konfrontacji.

Jak donosi znany scooper MyTimeToShineHello, Victor Von Doom w MCU nie będzie wariantem Tony’ego Starka, choć ma uderzające podobieństwo do zmarłego superbohatera. To właśnie ten fakt ma zostać wykorzystany fabularnie i Doom przedstawi się jako sojusznik, by zyskać zaufanie bohaterów i wprowadzić zamieszanie.

Z kolei jeszcze weekend do sieci trafiły nagrane materiały z planu Avengers: Doomsday, ujawniające m.in. przyczepy aktorów oraz scenografię imitującą Madripoor. Najciekawszy przeciek pojawił się zdradza mapę planu z oznaczeniami "Annie Reynolds House" oraz tajemniczym obszarem nazwanym "Void Space".

Fani szybko połączyli kropki – Annie Reynolds to matka Roberta Reynoldsa, czyli The Sentry’ego, którą poznaliśmy w Thunderbolts. Sugeruje to, że postać grana przez Molly Carden powróci, a wątek konfliktu wewnętrznego Boba zostanie pogłębiony. Możliwe, że nawet do tego stopnia, że sam Sentry spróbuje uwięzić Dooma w tytułowej Pustce.

Jak przypominają fani, dramatyczna relacja z matką oraz przemoc ze strony ojca były źródłem traumy, która ukształtowała Reynoldsa i jego ciemną stronę — The Void. Możliwe, że wydarzenia z Avengers: Doomsday zakończą jego historię, albo doprowadzą do powrotu jego destrukcyjnej mocy.

Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 1 maja 2026 roku.