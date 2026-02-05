Zaloguj się lub Zarejestruj

Kapitan Tsubasa powraca. Zapowiedziano grę na bazie legendarnego anime

Maciej Petryszyn
2026/02/05 18:05
1
0

Zmęczeni kolejnymi EA Sports FC, eFootballami i innymi UFL-ami, a jednak chcielibyście zagrać w wirtualną piłkę nożną? Odpowiedź nadchodzi.

Jest jednak jeszcze jeden warunek. Mianowicie musicie kojarzyć, kim jest Kapitan Jastrząb lub też, jak kto woli, Kapitan Tsubasa.

Kapitan Tsubasa w tym roku wraca do gry

Kapitan Tsubasa to tak naprawdę powstała jeszcze w latach 80. manga. Niemniej w naszym kraju bardziej kultowego statusu doczekało się anime, na którym wychowało się wiele dzieci lat 90. Co w tym wszystkim najciekawsze, wspomniana animacja przestała być produkowana aż 40 lat temu, a mimo to nadal wiele osób wspomina ją z rozrzewnieniem.

Jeżeli więc chcecie poczuć vibe dziecięcych lat lub po prostu macie ochotę na bardziej niestandardowe podejście do piłki nożnej, to mamy rozwiązanie. Tym może być Captain Tsubasa 2: World Fighters, które oficjalnej zapowiedziano podczas czwartkowego Nintendo Direct. Niemniej gra ukaże się nie tylko na Nintendo Switch 2, ale również na PC-ach, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Captain Tsubasa 2: World Fighters zostanie wydane w 2026 roku. W grze znajdą się 22 zespoły narodowe oraz 110 grywalnych postaci. Wszystkie one korzystać będą mogły z ponad 150 unikalnych zagrań. Co istotne, w nadchodzącej produkcji pojawią się również ekipy, których nie było w poprzedniej odsłonie, tj. Captain Tsubasa: Rise of New Champions z 2020 roku.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 18:57

Cieszyłem się do momentu aż usłyszałem "nintendo direct"... przy gameplayu to już totalna załamka :P

Znam starsze gierki, które wyglądają o niebo lepiej od tego g***a xp




