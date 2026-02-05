Kapitan Tsubasa powraca. Zapowiedziano grę na bazie legendarnego anime

Jest jednak jeszcze jeden warunek. Mianowicie musicie kojarzyć, kim jest Kapitan Jastrząb lub też, jak kto woli, Kapitan Tsubasa.

Kapitan Tsubasa w tym roku wraca do gry

Kapitan Tsubasa to tak naprawdę powstała jeszcze w latach 80. manga. Niemniej w naszym kraju bardziej kultowego statusu doczekało się anime, na którym wychowało się wiele dzieci lat 90. Co w tym wszystkim najciekawsze, wspomniana animacja przestała być produkowana aż 40 lat temu, a mimo to nadal wiele osób wspomina ją z rozrzewnieniem.