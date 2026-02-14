Nowe szczegóły tajemniczego filmu science fiction od twórcy Gwiezdnych wojen. W obsadzie same gwiazdy

To może być jeden z najciekawszych blockbusterów tego roku.

Nadchodząca produkcja science fiction z elementami fantasy w reżyserii J.J. Abramsa zaczyna powoli odsłaniać karty. Niedawno film The Great Beyond otrzymał swoją oficjalną datę premiery i film od Warner Bros. trafi do kin w listopadzie tego roku. Teraz do sieci trafiły nowe informacje o fabule filmu, która ma przedstawić historię łączącą elementy przygody, magii i klasycznej opowieści o dojrzewaniu bohatera. The Great Beyond – szczegóły fabuły nowego filmu J.J. Abramsa Według najnowszych doniesień centrum wydarzeń stanowi znany autor bestsellerowych powieści fantasy imieniem Fox, którego gra Samuel L. Jackson. Twórca niespodziewanie ujawnia, że wykreowana przez niego fantastyczna kraina nie jest jedynie literacką fikcją, lecz istnieje naprawdę. To właśnie on wysyła głównego bohatera w podróż do tego niezwykłego świata, rozpoczynając wydarzenia, które całkowicie odmienią jego życie.

W rolę głównego bohatera wciela się Glen Powell, który gra Joe, człowieka zagubionego i niespełnionego, mającego poczucie, że najlepsze lata dawno ma za sobą. Niespodziewana wyprawa zmusza go do konfrontacji z własnymi lękami oraz stopniowej przemiany w bohatera, którym nigdy nie wierzył, że może się stać. Joe to tchórzliwy nieudacznik, który swój szczyt osiągnął w liceum i nigdy nie ruszył dalej ze swoim życiem.

W podróży towarzyszy mu postać grana przez Jennę Ortegę, opisywana jako inteligentna i oczytana mentorka, pomagająca bohaterowi przetrwać w niebezpiecznym świecie. Emma Mackey wciela się natomiast w charyzmatyczną i pewną siebie bohaterkę funkcjonującą już w fantastycznej krainie, która staje się jedną z kluczowych postaci tej opowieści. J.J. Abrams nie tylko wyreżyserował film, ale również napisał scenariusz i współprodukował projekt pod szyldem Bad Robot. Jest to pierwszy projekt tego reżysera od czasu Gwiezdnych wojen: Skywalker. Odrodzenie. The Great Beyond znajduje się obecnie w fazie postprodukcji, a premierę kinową zaplanowano na 13 listopada 2026 roku.

