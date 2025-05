Wyciekł długi zwiastun oczekiwanego filmu akcji z elementami science fiction. Projekt powstaje od 10 lat

Szalona fabuła opowiada o grupie herosów – ludzi, dinozaurów i hybryd – o nazwie Thunder Cops, którzy próbują oczyścić Miami roku 1985. Na ich drodze staje nie kto inny, jak sam Adolf Hitler, określany tu jako „najgorszy przestępca wszech czasów”.

Twórcy filmu potwierdzili autentyczność przecieku w rozmowie z Variety. Przyznali, że był to materiał promocyjny, który nigdy nie miał trafić do sieci.

To był wewnętrzny materiał promocyjny, który nigdy nie miał trafić do opinii publicznej. Zawiera wiele spoilerów i tymczasowe efekty VFX. Mam jednak nadzieję, że ludzie dostrzegą pasję, jaką włożyliśmy w ten projekt. Ten film był zakładnikiem przez ostatnie pięć lat, ale wciąż będę walczyć o to, by ujrzał światło dzienne – powiedział reżyser i odtwórca głównej roli David Sandberg.