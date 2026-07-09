Wyciek zdradza nową wersję Psyducka. Pokemon Winds and Waves może zaskoczyć fanów

Według nieoficjalnych doniesień kultowy Pokrmon otrzyma regionalną odmianę oraz dwie nowe ewolucje.

W internecie pojawiły się kolejne nieoficjalne informacje dotyczące Pokemon Winds and Waves. Tym razem przeciek sugeruje, że Psyduck doczeka się regionalnej formy oraz zupełnie nowej linii ewolucyjnej. Pokemon Winds and Waves – przeciek wskazuje na nową wersję Psyducka Choć od zapowiedzi Pokemon Winds and Waves ujawniono jedynie startery, w sieci regularnie pojawiają się kolejne plotki dotyczące gry. Najnowszy przeciek sugeruje, że jedną z największych niespodzianek może być zupełnie nowa wersja Psyducka. Wczytywanie ramki mediów.

Według nieoficjalnych informacji Pokemon ma otrzymać regionalną odmianę typu Lodowego/Psychicznego. Co więcej, nie będzie ona ewoluowała w znanego Golducka. Zamiast tego twórcy mieliby przygotować dwie zupełnie nowe ewolucje, tworząc całkowicie odrębną linię rozwoju. Byłoby to rozwiązanie podobne do regionalnego Meowtha z regionu Galar, który ewoluował w Perrserkera zamiast Persiana.

GramTV przedstawia:

Na ten moment nie ma jednak żadnego oficjalnego potwierdzenia ze strony Game Freak ani The Pokemon Company, dlatego informacje należy traktować wyłącznie jako plotkę. Psyduck od lat należy do najpopularniejszych Pokémonów i mimo licznych form regionalnych wprowadzonych w poprzednich generacjach nigdy nie doczekał się własnej odmiany, dlatego taki ruch nie byłby całkowitym zaskoczeniem. Pokemon Winds and Waves zadebiutuje dopiero w 2027 roku jako pierwsza główna odsłona serii stworzona wyłącznie z myślą o Nintendo Switch 2. Nintendo nie podało jeszcze dokładnej daty premiery, a niewykluczone, że kolejne oficjalne informacje poznamy dopiero podczas przyszłorocznego Pokemon Day. Do tego czasu fani muszą polegać głównie na przeciekach i nieoficjalnych doniesieniach. Wyciekają nowe zestawy LEGO Pokemon. Jeden szczególnie zachwyci fanów