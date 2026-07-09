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Wyciek zdradza nową wersję Psyducka. Pokemon Winds and Waves może zaskoczyć fanów

Mikołaj Berlik
2026/07/09 12:40
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Według nieoficjalnych doniesień kultowy Pokrmon otrzyma regionalną odmianę oraz dwie nowe ewolucje.

W internecie pojawiły się kolejne nieoficjalne informacje dotyczące Pokemon Winds and Waves. Tym razem przeciek sugeruje, że Psyduck doczeka się regionalnej formy oraz zupełnie nowej linii ewolucyjnej.

Pokemon Winds and Waves
Pokemon Winds and Waves

Pokemon Winds and Waves – przeciek wskazuje na nową wersję Psyducka

Choć od zapowiedzi Pokemon Winds and Waves ujawniono jedynie startery, w sieci regularnie pojawiają się kolejne plotki dotyczące gry. Najnowszy przeciek sugeruje, że jedną z największych niespodzianek może być zupełnie nowa wersja Psyducka.

Wczytywanie ramki mediów.

Według nieoficjalnych informacji Pokemon ma otrzymać regionalną odmianę typu Lodowego/Psychicznego. Co więcej, nie będzie ona ewoluowała w znanego Golducka. Zamiast tego twórcy mieliby przygotować dwie zupełnie nowe ewolucje, tworząc całkowicie odrębną linię rozwoju. Byłoby to rozwiązanie podobne do regionalnego Meowtha z regionu Galar, który ewoluował w Perrserkera zamiast Persiana.

GramTV przedstawia:

Na ten moment nie ma jednak żadnego oficjalnego potwierdzenia ze strony Game Freak ani The Pokemon Company, dlatego informacje należy traktować wyłącznie jako plotkę. Psyduck od lat należy do najpopularniejszych Pokémonów i mimo licznych form regionalnych wprowadzonych w poprzednich generacjach nigdy nie doczekał się własnej odmiany, dlatego taki ruch nie byłby całkowitym zaskoczeniem.

Pokemon Winds and Waves zadebiutuje dopiero w 2027 roku jako pierwsza główna odsłona serii stworzona wyłącznie z myślą o Nintendo Switch 2. Nintendo nie podało jeszcze dokładnej daty premiery, a niewykluczone, że kolejne oficjalne informacje poznamy dopiero podczas przyszłorocznego Pokemon Day. Do tego czasu fani muszą polegać głównie na przeciekach i nieoficjalnych doniesieniach.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-winds-waves-leaks-psyduck-evolution-regional-form-variant/

Tagi:

News
Nintendo
Pokemon
pokemony
przeciek
Przecieki
Nintendo Switch 2
Pokemon Winds
Pokemon Waves
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112