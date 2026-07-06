Pokopia i Animal Crossing spotkały się w jednej grze. Ta budowla robi ogromne wrażenie

Kreatywność graczy Pokopii nie przestaje zaskakiwać. Tym razem jeden z fanów odtworzył charakterystyczne lotnisko z Animal Crossing: New Horizons. Tytuł w kultowym uniwersum od początku był porównywany do serii z szopem jako jedną z głównych postaci, a teraz dzięki fanom zobaczyliśmy połączenie tych światów.

Pokemon Pokopia z kolejną imponującą budowlą stworzoną przez gracza

Społeczność Pokopii regularnie wykorzystuje rozbudowane narzędzia do budowania, tworząc konstrukcje inspirowane zarówno prawdziwymi miejscami, jak i innymi grami. Tym razem uwagę fanów przyciągnęła rekonstrukcja jednego z najbardziej rozpoznawalnych elementów Animal Crossing: New Horizons.