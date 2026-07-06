Pokopia i Animal Crossing spotkały się w jednej grze. Ta budowla robi ogromne wrażenie

Jeden z fanów stworzył wyjątkową wersję lotniska Dodo Air.
Kreatywność graczy Pokopii nie przestaje zaskakiwać. Tym razem jeden z fanów odtworzył charakterystyczne lotnisko z Animal Crossing: New Horizons. Tytuł w kultowym uniwersum od początku był porównywany do serii z szopem jako jedną z głównych postaci, a teraz dzięki fanom zobaczyliśmy połączenie tych światów.
Pokemon Pokopia z kolejną imponującą budowlą stworzoną przez gracza
Społeczność Pokopii regularnie wykorzystuje rozbudowane narzędzia do budowania, tworząc konstrukcje inspirowane zarówno prawdziwymi miejscami, jak i innymi grami. Tym razem uwagę fanów przyciągnęła rekonstrukcja jednego z najbardziej rozpoznawalnych elementów Animal Crossing: New Horizons.
Użytkownik o nicku Own-Entertainer-2622 opublikował na Reddicie zdjęcia własnego lotniska zbudowanego na plaży Bleak Beach. Inspiracją było kultowe Dodo Air, jednak projekt otrzymał pokemonowy charakter. Obok niewielkiego terminala znalazł się wodnosamolot stylizowany na Pellikana, a całość uzupełniają improwizowane śmigła oraz wiatrak pełniący rolę źródła energii dla budynku.
GramTV przedstawia:
Projekt szybko zdobył uznanie społeczności. W komentarzach nie zabrakło żartów nawiązujących do Animal Crossing: New Horizons. Część graczy wspominała handel rzepą na wyspach innych użytkowników, a inni przywoływali charakterystyczne komunikaty pilota podczas lądowania wodnosamolotu.
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