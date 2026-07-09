Harley Quinn to córka Jokera. Szalony zwrot akcji w nowym Batmanie

Przedstawiono nową historię Harley Quinn.

Harley Quinn przez lata była jedną z najważniejszych postaci związanych z Jokerem, ale DC właśnie wywróciło tę relację do góry nogami. W komiksie Absolute Batman #22 ujawniono, że w tym uniwersum Harley jest biologiczną córką Jokera. Foto: Warren Louw Absolute Batman przedstawia zupełnie nową historię Harley Quinn Harley Quinn ma za sobą już 34 lata obecności w animacjach, komiksach, filmach i serialach. W tym czasie bywała psychiatrą Jokera, jego partnerką, pomocniczką, dziewczyną, byłą ukochaną oraz jedną z najbardziej rozpoznawalnych antybohaterek DC. Najnowszy komiks z serii Absolute Batman pokazuje jednak, że wydawnictwo wciąż potrafi znaleźć dla niej zupełnie nową i bardzo mroczną ścieżkę.

W ramach Absolute Universe, czyli alternatywnej rzeczywistości stworzonej przez Darkseida, DC od dwóch lat przebudowuje pochodzenie swoich najważniejszych bohaterów i złoczyńców. To świat, w którym znane postacie dostają ostrzejsze, bardziej brutalne historie, a ich klasyczne relacje często zostają napisane od nowa. Najnowszym przykładem takiej rewolucji jest Harley Quinn, która w tej wersji nie jest już byłą partnerką Jokera. Jest jego córką. Nowa wersja Harley zadebiutowała w 2025 roku w Absolute Batman #13 autorstwa Scotta Snydera i Nicka Dragotty. W tej interpretacji postać została przedstawiona jako liderka Red Hood Gang, a zarazem jedna z najważniejszych sojuszniczek Batmana. Przez wiele miesięcy jej przeszłość pozostawała jednak tajemnicą. Odpowiedzi przynosi dopiero Absolute Batman #22, przygotowany przez Scotta Snydera i Werthera Dell’Ederę. Komiks prowadzi równolegle dwie opowieści. W teraźniejszości Harley próbuje powstrzymać Batmana przed ściganiem Stracha na wróble oraz Jacka Grimma. W retrospekcjach czytelnik poznaje natomiast jej dzieciństwo i okoliczności, które doprowadziły do szokującego odkrycia. Harley dorastała z samotną matką, lekarką neurologii pracującą w dziale psychofarmakologii JK. Z czasem kobieta zaczęła obsesyjnie zajmować się Jackiem Grimmem i najwyraźniej próbowała ujawnić jego sekrety. Harley, która od dawna chciała dowiedzieć się czegoś o swoim ojcu, skorzystała z testów DNA i trafiła na ślad lekarza mieszkającego we Francji. Zaniepokojona stanem matki zaczęła pisać do niego listy, opisując wszystko, co działo się w domu. Mężczyzna obiecał, że wkrótce przyjedzie i pomoże.

GramTV przedstawia:

Sytuacja szybko przybrała jednak koszmarny obrót. Po dłuższej nieobecności matki Harley odkryła pod domem sekretne, podziemne laboratorium. W środku znalazła ślady przerażających eksperymentów na ludziach, a także własną matkę, pogrążoną w szaleństwie, ubraną niczym błazen i przedstawiającą się jako Doctor Arkham. Przerażona Harley uciekła z laboratorium do domu, gdzie usłyszała głos mężczyzny wołającego ją po imieniu. Była przekonana, że to ojciec, który obiecał przyjazd. Zamiast lekarza z Francji zobaczyła jednak Jacka Grimma. Dopiero wtedy zrozumiała, że osoba, której przez cały czas ufała, była jedną z wielu fałszywych tożsamości Jokera. W Absolute Universe Joker funkcjonuje właśnie jako Jack Grimm, a najnowszy komiks jasno sugeruje, że posługiwał się dziesiątkami, a być może nawet setkami różnych nazwisk na całym świecie. Jedną z tych masek była tożsamość lekarza z Francji. To właśnie za jej pośrednictwem Harley odkryła prawdę, która całkowicie zmienia jej miejsce w mitologii Batmana. DC zdecydowało się więc na jedną z najodważniejszych zmian w historii tej postaci. Harley Quinn nie jest tutaj ofiarą manipulacji Jokera, jego dawną partnerką ani psychiatrą wciągniętą w toksyczną relację. Jest jego biologiczną córką, co nadaje jej historii znacznie bardziej osobisty i tragiczny wymiar. Absolute Batman #22 jest już dostępny w sprzedaży.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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