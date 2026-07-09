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Harley Quinn to córka Jokera. Szalony zwrot akcji w nowym Batmanie

Radosław Krajewski
2026/07/09 10:30
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Przedstawiono nową historię Harley Quinn.

Harley Quinn przez lata była jedną z najważniejszych postaci związanych z Jokerem, ale DC właśnie wywróciło tę relację do góry nogami. W komiksie Absolute Batman #22 ujawniono, że w tym uniwersum Harley jest biologiczną córką Jokera.

Harley Quinn
Harley Quinn
Foto: Warren Louw

Absolute Batman przedstawia zupełnie nową historię Harley Quinn

Harley Quinn ma za sobą już 34 lata obecności w animacjach, komiksach, filmach i serialach. W tym czasie bywała psychiatrą Jokera, jego partnerką, pomocniczką, dziewczyną, byłą ukochaną oraz jedną z najbardziej rozpoznawalnych antybohaterek DC. Najnowszy komiks z serii Absolute Batman pokazuje jednak, że wydawnictwo wciąż potrafi znaleźć dla niej zupełnie nową i bardzo mroczną ścieżkę.

W ramach Absolute Universe, czyli alternatywnej rzeczywistości stworzonej przez Darkseida, DC od dwóch lat przebudowuje pochodzenie swoich najważniejszych bohaterów i złoczyńców. To świat, w którym znane postacie dostają ostrzejsze, bardziej brutalne historie, a ich klasyczne relacje często zostają napisane od nowa. Najnowszym przykładem takiej rewolucji jest Harley Quinn, która w tej wersji nie jest już byłą partnerką Jokera. Jest jego córką.

Nowa wersja Harley zadebiutowała w 2025 roku w Absolute Batman #13 autorstwa Scotta Snydera i Nicka Dragotty. W tej interpretacji postać została przedstawiona jako liderka Red Hood Gang, a zarazem jedna z najważniejszych sojuszniczek Batmana. Przez wiele miesięcy jej przeszłość pozostawała jednak tajemnicą.

Odpowiedzi przynosi dopiero Absolute Batman #22, przygotowany przez Scotta Snydera i Werthera Dell’Ederę. Komiks prowadzi równolegle dwie opowieści. W teraźniejszości Harley próbuje powstrzymać Batmana przed ściganiem Stracha na wróble oraz Jacka Grimma. W retrospekcjach czytelnik poznaje natomiast jej dzieciństwo i okoliczności, które doprowadziły do szokującego odkrycia.

Harley dorastała z samotną matką, lekarką neurologii pracującą w dziale psychofarmakologii JK. Z czasem kobieta zaczęła obsesyjnie zajmować się Jackiem Grimmem i najwyraźniej próbowała ujawnić jego sekrety. Harley, która od dawna chciała dowiedzieć się czegoś o swoim ojcu, skorzystała z testów DNA i trafiła na ślad lekarza mieszkającego we Francji. Zaniepokojona stanem matki zaczęła pisać do niego listy, opisując wszystko, co działo się w domu. Mężczyzna obiecał, że wkrótce przyjedzie i pomoże.

GramTV przedstawia:

Sytuacja szybko przybrała jednak koszmarny obrót. Po dłuższej nieobecności matki Harley odkryła pod domem sekretne, podziemne laboratorium. W środku znalazła ślady przerażających eksperymentów na ludziach, a także własną matkę, pogrążoną w szaleństwie, ubraną niczym błazen i przedstawiającą się jako Doctor Arkham.

Przerażona Harley uciekła z laboratorium do domu, gdzie usłyszała głos mężczyzny wołającego ją po imieniu. Była przekonana, że to ojciec, który obiecał przyjazd. Zamiast lekarza z Francji zobaczyła jednak Jacka Grimma. Dopiero wtedy zrozumiała, że osoba, której przez cały czas ufała, była jedną z wielu fałszywych tożsamości Jokera.

W Absolute Universe Joker funkcjonuje właśnie jako Jack Grimm, a najnowszy komiks jasno sugeruje, że posługiwał się dziesiątkami, a być może nawet setkami różnych nazwisk na całym świecie. Jedną z tych masek była tożsamość lekarza z Francji. To właśnie za jej pośrednictwem Harley odkryła prawdę, która całkowicie zmienia jej miejsce w mitologii Batmana.

DC zdecydowało się więc na jedną z najodważniejszych zmian w historii tej postaci. Harley Quinn nie jest tutaj ofiarą manipulacji Jokera, jego dawną partnerką ani psychiatrą wciągniętą w toksyczną relację. Jest jego biologiczną córką, co nadaje jej historii znacznie bardziej osobisty i tragiczny wymiar.

Absolute Batman #22 jest już dostępny w sprzedaży.

Absolute Batman #22
Absolute Batman #22
Absolute Batman #22
Absolute Batman #22
Absolute Batman #22
Absolute Batman #22
Absolute Batman #22
Absolute Batman #22
Źródło:https://screenrant.com/harley-quinn-joker-daughter-origin-change-explained/

Tagi:

Popkultura
Batman
komiks
DC Comics
superbohaterowie
Harley Quinn
Joker
Absolute Batman
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
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wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:52

Ten komiks ma tak paskudną grafę?

Matko, ale te komiksowe Batmany nisko upadły od czasów Nolana czy Jonesa...




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112