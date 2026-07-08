Bestsellerowy horror science fiction wreszcie trafi do kin. Kultowy The Fisherman otrzyma filmową adaptację

Za kamerą stanie twórca Zielonego Rycerza i serialu z Gwiezdnych wojen.

David Lowery znalazł kolejny projekt i tym razem sięgnie po cenioną powieść grozy. Reżyser Zielonego Rycerza oraz Ghost Story przygotuje dla Focus Features filmową adaptację The Fisherman Johna Langana, jednego z najgłośniejszych horrorów literackich ostatnich lat. The Fisherman – David Lowery nakręci film na podstawie kultowego horroru science fiction Projekt zapowiada się interesująco nie tylko ze względu na materiał źródłowy, ale również nazwiska zaangażowane po stronie producenckiej. Nad filmem pracować będą Michael Bay, Brad Fuller i Alex Ginno z Platinum Dunes, czyli firmy stojącej między innymi za seriami Ciche miejsce i Noc oczyszczenia. Dołączyli do nich Gary Dauberman, scenarzysta filmów To oraz Annabelle, a także Mia Maniscalco. Oboje produkują projekt przez firmę Coin Operated. Focus, według informacji branżowych mediów, nie skomentowało jeszcze oficjalnie przejęcia horrorowego pakietu.

Powieść Johna Langana opowiada historię Abe’a i Dana, dwóch wdowców, którzy próbują poradzić sobie z osobistą tragedią. Wspólnym rytuałem stają się dla nich wyprawy wędkarskie w północnej części stanu Nowy Jork. Z początku to zwykła ucieczka od bólu, codzienności i wspomnień, lecz wszystko zmienia się, gdy Dan proponuje wyprawę w nowe miejsce. Celem podróży jest Dutchman’s Creek, odizolowany, owiany złą sławą zakątek, o którym krążą niepokojące opowieści. Według lokalnych pogłosek w tym miejscu można zobaczyć tych, których się utraciło. Ostrzeżenie usłyszane w przydrożnej restauracji, wraz z historią o mrocznej przeszłości potoku, nie wystarcza jednak, aby powstrzymać bohaterów. Abe i Dan ruszają dalej, a ich wyprawa prowadzi do konfrontacji z istotą znaną jako Der Fisher, czyli tytułowy Rybak. The Fisherman ukazał się w 2016 roku i szybko zdobył uznanie wśród czytelników horroru. Książka otrzymała Bram Stoker Award dla najlepszej powieści, a sam utwór bywa opisywany jako połączenie kosmicznej grozy z elementami folk horroru. To materiał, który może dobrze pasować do Lowery’ego, ponieważ historia nie opiera się wyłącznie na strachu, lecz także na żałobie, obsesji i pytaniu o cenę, jaką człowiek byłby gotów zapłacić za możliwość ponownego spotkania z utraconymi bliskimi.

GramTV przedstawia:

Wybór Davida Lowery’ego wydaje się szczególnie ciekawy, gdyż reżyser od lat unika prostych projektów, poza jednym wyjątkiem. Zrealizował współczesny western Wydarzyło się w Teksasie z Caseyem Affleckiem i Rooney Marą, a później nakręcił Ghost Story, nietypową opowieść o duchach, pamięci i przemijaniu. W jego filmografii znajdują się także disneyowskie produkcje Mój przyjaciel smok oraz Piotruś Pan i Wendy, a także doceniony Zielony Rycerz, który łączył średniowieczne fantasy z autorskim, medytacyjnym stylem. Ostatnio Lowery pracował również przy serialu Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków, a następnie napisał, wyreżyserował i wyprodukował Mother Mary z Anne Hathaway oraz Michaelą Coel. Teraz twórca może wykorzystać swoje doświadczenie w budowaniu atmosfery, symboliki i emocjonalnego napięcia w historii znacznie mroczniejszej, ale nadal mocno zakorzenionej w ludzkim dramacie. Na ten moment nie podano szczegółów obsady, ani daty premiery The Fisherman.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.