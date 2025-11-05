Wyciek nowych funkcji dla PlayStation 5. Gracze otrzymają to, na co od dawna czekali?

Sony wreszcie może dogonić Microsoft w tym aspekcie.

W ostatnich dniach gracze zwrócili uwagę na ciekawy przeciek dotyczący konsoli PlayStation 5. W sieci pojawiły się zrzuty ekranu oraz krótkie nagranie prezentujące nieużywane jeszcze ikony interfejsu PS5, które mogą zwiastować istotne nowości w ekosystemie Sony. Odkrycia dokonał użytkownik serwisu X o nicku Amethxst, który jako pierwszy zwrócił uwagę na nieznane symbole widoczne w kodzie konsoli i w bazie danych PSN. Czy PS5 wprowadzi cross-buy i inne nowości? Według jego odkrycia nowe grafiki zostały dodane pomiędzy marcem a listopadem 2025 roku, a ich wygląd i opisy sugerują, że Sony może szykować kilka nowych funkcji systemowych, w tym Cross-Buy, tryb Echo Mode oraz oznaczenia gier dostępnych na PS5 i PC. Część ikon przedstawia klasyczne logo PS5 z dopiskiem „PC”, inne natomiast zawierają symbole przypominające ikonę ładowania czy zapisu danych w chmurze.

Najwięcej emocji wzbudziła ikona z napisem „Cross-Buy”. Jej wprowadzenie mogłoby oznaczać, że Sony planuje umożliwić zakup gry raz i dostęp do niej na różnych platformach, zarówno na konsoli PlayStation 5 oraz komputerach osobistych. Takie rozwiązanie od lat oferuje Microsoft w ramach programu Xbox Play Anywhere, który pozwala użytkownikom kupować jeden egzemplarz gry i korzystać z niego zarówno na Xboxie, jak i w systemie Windows. Jeśli Sony zdecyduje się na podobny krok, byłby to znaczący zwrot w dotychczasowej polityce firmy. Dotąd gracze musieli osobno kupować wersje gier konsolowych i pecetowych, nawet jeśli były to produkcje z portfolio PlayStation Studios, takie jak God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West czy Marvel’s Spider-Man.

W przecieku pojawiła się również wzmianka o tzw. Echo Mode, jednak jego przeznaczenie nie jest jeszcze znane. Niektórzy użytkownicy spekulują, że może to być tryb oszczędzania energii lub nowy wariant funkcji ułatwień dostępu, wykorzystujący dźwięk przestrzenny DualSense. Inni sugerują, że może chodzić o możliwość śledzenia aktywności innych graczy w czasie rzeczywistym, co wpisywałoby się w trend zwiększonej integracji społecznościowej na platformie PlayStation. Na ten moment Sony nie odniosło się oficjalnie do przecieku, a sam materiał nie został zweryfikowany przez inne źródła. Jeśli odkryte ikony rzeczywiście zwiastują nowe funkcje, mogą one oznaczać ważny etap rozwoju ekosystemu PlayStation, w którym granice między konsolą a komputerem staną się coraz bardziej płynne. Wczytywanie ramki mediów.

