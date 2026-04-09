Mamy wyciek daty premiery Halo: Campaign Evolved. Tak szybki debiut może (ale nie musi) odbić się na jakości

Jakub Piwoński
2026/04/09 13:30
Nowy remake klasyka Halo może trafić do graczy już latem. Pojawiły się konkretne daty.

Wokół Halo: Campaign Evolved robi się coraz goręcej. Do sieci trafiły nowe informacje sugerujące, że premiera długo wyczekiwanego remake’u pierwszej odsłony serii może nastąpić znacznie szybciej, niż wcześniej zakładano. Informacje te nie zostały jeszcze potwierdzone przez wydawcę.

Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved już latem 2026?

Według leakera grunt.api, który w przeszłości publikował trafne informacje dotyczące serii, gra ma zadebiutować 28 lipca 2026 roku, a wczesny dostęp ruszy już 23 lipca. Co ciekawe, daty te zostały ukryte w zagadkowym wpisie zawierającym równania matematyczne, które społeczność szybko rozszyfrowała.

Niedawno insider RebsGaming informował, że Halo: Campaign Evolved jest praktycznie ukończone pod względem zawartości. Według jego źródeł cała kampania jest już grywalna, w tym także trzy nowe misje fabularne, które pokażą wydarzenia sprzed historii znanej z Halo: Combat Evolved i skupią się na Master Chiefie oraz Averym Johnsonie. Niedawno pisaliśmy także o tym, że gracze na nowo odkrywają pierwszą grę z serii za sprawą Xbox Game Pass.

Nowa wersja ma być czymś więcej niż tylko odświeżeniem klasyka. Twórcy szykują m.in. grafikę w jakości 4K, ulepszone animacje, dodatkowe dialogi oraz rozszerzony arsenał broni. To próba wiernego odtworzenia oryginalnej kampanii, ale z nowoczesnymi usprawnieniami. Warto jednak zaznaczyć, że potencjalna lipcowa premiera budzi też pewne obawy. Część graczy zastanawia się, czy tak szybki debiut nie odbije się na jakości gry. Zwłaszcza że – według nieoficjalnych informacji – nad projektem pracuje kilka zespołów, a wsparcie zapewnia m.in. Abstraction Games, znane ze współpracy przy Halo: The Master Chief Collection.

Na ten moment ani Xbox Game Studios, ani Halo Studios nie potwierdziły tych informacji. Jednak przecieki wpisują się w szerszy kontekst doniesień sugerujących, że projekt jest już bardzo zaawansowany. Jeśli jednak okażą się prawdziwe, powrót jednej z najważniejszych kampanii w historii gier może nastąpić szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał.

Źródło:https://gamerant.com/halo-campaign-evolved-early-access-release-dates-leaked/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




