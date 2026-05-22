Warhammer 40,000: Dawn of War 4 ma datę premiery. Ujawniono też plany rozwoju

Deweloperzy zapowiadają, że debiut gry to „dopiero początek”.
Na początku maja mieliśmy okazję zobaczyć długi gameplay z Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Dzisiaj natomiast deweloperzy ze studia KING Art podzielili się informacją, na którą z pewnością czekało wielu graczy. Twórcy ujawnili bowiem dokładną datę premiery nowego RTS-a osadzonego w uniwersum Warhammera 40,000.
Premiera Warhammer 40,000: Dawn of War 4 we wrześniu. Gra otrzyma szereg darmowych i płatnych nowości
Zgodnie z przekazanymi informacjami Warhammer 40,000: Dawn of War 4 zadebiutuje na rynku 17 września 2026 roku. Twórcy podkreślają jednak, że będzie to „dopiero początek”. Deweloperzy zamierzają bowiem „wspierać grę w perspektywie długoterminowej”, dzięki czemu w ręce graczy trafią zarówno płatne, jak i darmowe dodatki.
W okresie od jesieni 2026 roku do wiosny 2027 roku Warhammer 40,000: Dawn of War 4 zostanie rozbudowane o tryb krucjaty, nowe pakiety map, edytor misji i nowe scenariusze dowódców do trybów Ostatnia linia obrony i Krucjata. Cała wymieniona zawartość zostanie udostępniona za darmo. Czego natomiast można spodziewać się po płatnych dodatkach?
Pierwszym rozszerzeniem premium będzie Blood Ravens Story Prologue, który opowie nieco więcej o wydarzeniach prowadzących do historii przedstawionej w podstawowej wersji gry. Natomiast drugi dodatek zatytułowany Aftermath nie tylko jeszcze bardziej wzbogaci kampanię Warhammer 40,000: Dawn of War 4, ale wprowadzi również zupełnie nową frakcję.
Seria Dawn of War od dawna słynie z rozszerzania rozgrywki o nowe frakcje, lecz uważamy, że w tej chwili lepiej nie uchylać nawet rąbka tajemnicy. Możemy jedynie zdradzić, że kiedy ukończycie spektakularną główną kampanię, nawet pewno będziecie się zastanawiać, kto może najbardziej zyskać na nowym porządku świata na planecie Kronus. Oba dodatki DLC premium będzie można kupić oddzielnie – pamiętajcie jednak, że wydanie Commander Edition obejmuje zarówno darmowe, jak i płatne dodatki DLC – czytamy w komunikacie twórców.
Na koniec warto dodać, że Warhammer 40,000: Dawn of War 4 zadebiutuje we wrześniu wyłącznie na komputerach osobistych. Zainteresowani mogą już składać zamówienia przedpremierowe na Steam. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja będzie mogła pochwalić się polską wersją językową (napisy).
