Warhammer 40,000: Dawn of War 4 ma datę premiery. Ujawniono też plany rozwoju

Na początku maja mieliśmy okazję zobaczyć długi gameplay z Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Dzisiaj natomiast deweloperzy ze studia KING Art podzielili się informacją, na którą z pewnością czekało wielu graczy. Twórcy ujawnili bowiem dokładną datę premiery nowego RTS-a osadzonego w uniwersum Warhammera 40,000.

Premiera Warhammer 40,000: Dawn of War 4 we wrześniu. Gra otrzyma szereg darmowych i płatnych nowości

Zgodnie z przekazanymi informacjami Warhammer 40,000: Dawn of War 4 zadebiutuje na rynku 17 września 2026 roku. Twórcy podkreślają jednak, że będzie to „dopiero początek”. Deweloperzy zamierzają bowiem „wspierać grę w perspektywie długoterminowej”, dzięki czemu w ręce graczy trafią zarówno płatne, jak i darmowe dodatki.