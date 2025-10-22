Borderlands 4 królem sprzedaży w USA. Znamy najlepiej sprzedające się gry września 2025

Dane Circana ujawniają dominację Take-Two Interactive i Electronic Arts na liście dwudziestu najlepiej sprzedających się tytułów.
Najnowsze dane dotyczące sprzedaży gier wideo na rynku Stanów Zjednoczonych za wrzesień 2025 roku zostały już podane przez firmę analityczną Circana. Jak wynika ze statystyk, liderem sprzedaży w ubiegłym miesiącu było Borderlands 4. Tytuł ten, wydany przez Take-Two Interactive, okazał się najlepiej sprzedającą się grą w analizowanym okresie, który obejmował czas od 31 sierpnia do 4 października.
Na drugim miejscu, zaraz za Borderlands 4, znalazła się gra sportowa NBA 2K26, również wydana przez Take-Two Interactive. Lista najpopularniejszych tytułów za wrzesień 2025 roku w USA była silnie zdominowana przez produkcje sportowe, które zajęły trzy z pięciu czołowych miejsc. Trzecią pozycję zajął EA Sports FC 26, wydany przez Electronic Arts. Tuż za nim uplasowała się gra Ghost of Yotei, której wydawcą jest Sony. Pierwszą piątkę zamknął kolejny tytuł EA, Madden NFL 26.
W sumie Electronic Arts zajęło dominującą pozycję na całej liście dwudziestu najlepiej sprzedających się gier, plasując aż pięć tytułów w zestawieniu. Oprócz wspomnianych już gier EA Sports FC 26 i Madden NFL 26, na liście znalazły się również EA Sports College Football 26, NHL 26 oraz Kickoff Bundle 2025. Równie silną obecność zaznaczyło Take-Two Interactive, które poza liderem Borderlands 4 i wiceliderem NBA 2K26, umieściło w zestawieniu dwa inne wysoko pozycjonowane tytuły. Były to Grand Theft Auto 5 i Red Dead Redemption 2.
Najlepiej sprzedające się gry we wrześniu 2025 (USA)
Borderlands 4 – Take-Two Interactive
NBA 2K26 – Take-Two Interactive
EA Sports FC 26 – Electronic Arts
Ghost of Yotei – Sony
Madden NFL 26 – Electronic Arts
Helldivers II – Sony
Silent Hill f – Konami
Sonic Racing: CrossWorlds – Sega
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Square Enix
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Konami
EA Sports College Football 26 – Electronic Arts
NHL 26 – Electronic Arts
Digimon Story: Time Stranger – Bandai Namco
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 – Nintendo
