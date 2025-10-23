The Office PL 5 w pierwszym zwiastunie. Kiedy premiera nowych odcinków?

Reżyser produkcji, Maciej Bochniak, nie kryje dumy z kolejnej odsłony serialu:

Fani polskiej wersji kultowego The Office mogą już planować seans nowego sezonu w listopadzie. CANAL+ opublikował zwiastun z nadchodzącego, piątego sezonu serialu. Twórcy zapowiadają, że tym razem w biurze Kropliczanki zrobi się jeszcze bardziej emocjonująco, pojawią się nowe wątki romansowe, polityczne napięcia i rywalizacja o wpływy, która może zakończyć się pakowaniem biurowych rzeczy do kartonów.

W piątym sezonie nie zabraknie satyry na polską rzeczywistość. Rywalizacja o mandat radnego, podejrzane interesy deweloperskie i biurowe romanse przeplatają się z typowym dla The Office PL humorem. Twórcy zapowiadają, że to najbardziej dynamiczna i nieprzewidywalna część w historii serialu.

Mam wrażenie, że tym razem udało nam się stworzyć coś wyjątkowego. Darek wraca do formy, Michał decyduje się na przerwę od randkowania, Seba spełnia marzenie o nagraniu rapowego numeru, a Asia i Adam... cóż, ich historia może zaskoczyć. Nie zdradzę więcej, ale emocji na pewno nie zabraknie – zapowiada Sychowicz.

Z kolei główny scenarzysta Łukasz Sychowicz przekonuje, że widzów czeka najlepszy sezon w historii produkcji:

Jestem ogromnie podekscytowany, że oddajemy widzom już piąty sezon serii, która w Polsce stała się zjawiskiem kultowym. To trochę jak niekończąca się opowieść – im dłużej trwa, tym bardziej chcemy, żeby nigdy się nie skończyła. Każdy sezon odkrywa nowe oblicza bohaterów i pokazuje, że mimo absurdów, są bardzo bliscy naszej codzienności.

W obsadzie ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką. Gościnnie wystąpią Joanna Kulig, Paweł Deląg i Piotr Zelt.

Za realizację odpowiada zespół pod kierunkiem Macieja Bochniaka oraz scenarzyści Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki i Mateusz Płocha. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, a za stronę CANAL+ odpowiada Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak.

Premiera piątego sezonu The Office PL został zaplanowana na 14 listopada w serwisie CANAL+.