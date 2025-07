WWE 2K25 bez Travisa Scotta. Konflikt rapera z WWE zmienił plany

Travis Scott, uznawany za jedną z największych postaci współczesnego hip-hopu, miał pierwotnie pojawić się w WWE 2K25. Jednakże, jak się okazało, plany te uległy modyfikacji. Zgodnie z doniesieniami Wrestling Observer, artysta i WWE doświadczyli w ostatnich miesiącach „konfliktu”, co doprowadziło do jego usunięcia z listy przewidzianych postaci DLC.

Travis Scott nie pojawi się w WWE 2K25

Zamiast rapera, fani otrzymają inną postać. Niedawno ogłoszono, że El Grande Americano został dodany do składu jako postać do pobrania, dostępna od września. Firma 2K Games potwierdziła tę zmianę na początku lipca. „El Grande Americano zastąpi gościa specjalnego z pakietu New Wave”, napisano wówczas w mediach społecznościowych.