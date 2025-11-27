Zaloguj się lub Zarejestruj

Były mistrz F1 Jenson Button żegna się z motorsportem. Wyścig w Bahrajnie był jego ostatnim

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/27 17:30
Przyszły weekend zakończy wieloletnią karierę Jensona Buttona, który swego czasu został mistrzem F1.

Były mistrz świata Formuły 1 z 2009 roku, Jenson Button, ogłosił, że zakończył swoją profesjonalną karierę wyścigową po finale Długodystansowych Mistrzostw Świata (WEC) w Bahrajnie. 45-letni Brytyjczyk w ostatnich sezonach startował w barwach Team Jota, jednak nadchodzący weekend będzie jego oficjalnym pożegnaniem ze sportem. Button ma na swoim koncie ponad 300 startów w Formule 1, z których 15 zakończył zwycięstwem.

Jenson Button kończy karierę

Jenson Button największy sukces odniósł w 2009 roku, zdobywając mistrzostwo świata F1 z zespołem Brawn GP, po czym przeszedł do McLarena, gdzie jego partnerem został Lewis Hamilton. W trakcie trzech sezonów wspólnej jazdy Button zdobył więcej punktów niż siedmiokrotny mistrz świata. W McLarenie pozostał do końca 2016 roku. Button w rozmowie z BBC Radio Somerset powiedział:

To będzie mój ostatni wyścig. Zawsze lubiłem Bahrajn. To fajny tor i zamierzam cieszyć się tym weekendem, bo będzie to koniec mojej zawodowej kariery. Naprawdę cieszyłem się czasem spędzonym z Jota w WEC, ale moje życie stało się zbyt intensywne i nie byłoby fair wobec zespołu ani wobec mnie samego wchodzić w 2026 rok z myślą, że znajdę na to wszystko czas. Moje dzieci mają cztery i sześć lat, a gdy jesteś poza domem przez tydzień, tracisz tak wiele, tego czasu już się nie odzyska. Czuję, że dużo straciłem w ostatnich latach i było to w porządku, bo wiedziałem, że tak będzie, ale nie chcę ponownie przechodzić przez to przez kolejny sezon.

Choć Button nie planuje już angażować się w pełny sezon profesjonalnej serii, pozostaje otwarty na starty w wyścigach samochodów klasycznych. Równolegle kontynuuje pracę jako ekspert Sky Sports w brytyjskich transmisjach Formuły 1.

Mam klasyczne auta, które uwielbiam prowadzić i to mnie ekscytuje, to moje samochody, które posiadam, a ich mechaniczny charakter bardzo mi odpowiada. To zupełnie coś innego niż pojazdy, którymi jeździłem w WEC i F1. Czuję z nimi prawdziwe połączenie, trzeba używać międzygazu, idealnie trafiać w zmianę biegów, nie ma aerodynamiki, wszystko jest mechaniczne.

Źródło:https://www.crash.net/f1/news/1085673/1/f1-champion-jenson-button-sets-bahrain-farewell-he-retires-racing

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

