WWE 2K23 na nowym trailerze - Your Time Is Now!

Deweloperzy odpowiadający za WWE 2K23 oddali w ręce graczy kolejny trailer. Na wideo zatytułowanym Your Time Is Now! zobaczymy sporo akcji i paru znanych zawodników.

WWE 2K23 na kolejnym epickim zwiastunie

Do premier WWE 2K23 nie zostało już zbyt wiele czasu, dlatego ekipa wydawnicza 2K stara się nieco podkręcić atmosferę wokół gry. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie ujawniono również skład edycji specjalnych. Decydując się na Deluxe Edition lub Icon Edition, zagwarantujecie sobie wcześniejszy dostęp do gry. Twarzą najnowszej odsłony serii jest John Cena.



„Rozegraj najważniejsze walki i poznaj najtrudniejszych przeciwników z 20-letniej kariery Johna Ceny w WWE. Po raz pierwszy w historii serii możesz wcielić się w role wszystkich kluczowych przeciwników (wśród których są prawdziwe sławy WWE), starając się pokonać potężnego Mr Hustle Loyalty Respect” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że WWE 2K23 będzie dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Gra zadebiutuje na rynku 17 marca.