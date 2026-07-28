Minecraft po 17 latach podnosi wymagania sprzętowe. Mojang ujawnia nowe specyfikacje PC

Twórcy określili również docelową wydajność dla obu konfiguracji. Minimalna specyfikacja ma zapewnić 1080p i 30 FPS na ustawieniach Fast, natomiast zalecana celuje w 1080p i 60 FPS przy ustawieniach Fancy.

Po ponad 17 latach od premiery Minecraft oficjalnie doczekał się aktualizacji wymagań sprzętowych dla Java Edition. Mojang podniosło zarówno minimalne, jak i zalecane specyfikacje, tłumacząc decyzję rozwojem gry oraz przejściem na nowoczesne technologie renderowania.

Według Mojang Java Edition przez lata znacząco się rozrosła. Rozbudowano generowanie świata, zwiększono poziom symulacji, dodano setki nowych elementów rozgrywki i stale modernizowano silnik gry. Choć Minecraft nadal kojarzy się z prostą, blokową grafiką, pod maską jest dziś znacznie bardziej wymagającą produkcją niż w 2009 roku.

Istotnym powodem zmian jest także stopniowe przechodzenie z OpenGL na Vulkan. Nowoczesne API ma ułatwić dalszy rozwój gry, poprawić wydajność oraz stanowić fundament dla nowych funkcji graficznych, takich jak niedawno wprowadzone Vibrant Visuals.

Największym wyzwaniem dla właścicieli starszych komputerów może okazać się wymóg obsługi Vulkan 1.3. Część kart graficznych mających ponad dekadę może nie wspierać tego standardu, co z czasem może ograniczyć możliwość komfortowej gry w Java Edition.