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Minecraft po 17 latach podnosi wymagania sprzętowe. Mojang ujawnia nowe specyfikacje PC

Mikołaj Berlik
2026/07/28 16:30
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Jakiego PC teraz potrzebujemy?

Po ponad 17 latach od premiery Minecraft oficjalnie doczekał się aktualizacji wymagań sprzętowych dla Java Edition. Mojang podniosło zarówno minimalne, jak i zalecane specyfikacje, tłumacząc decyzję rozwojem gry oraz przejściem na nowoczesne technologie renderowania.

Minecraft
Minecraft

Nowe wymagania dla Minecraft: Java Edition

Twórcy określili również docelową wydajność dla obu konfiguracji. Minimalna specyfikacja ma zapewnić 1080p i 30 FPS na ustawieniach Fast, natomiast zalecana celuje w 1080p i 60 FPS przy ustawieniach Fancy.

Minimalne wymagania

  • System: Windows 10 64-bit, Windows on ARM, macOS 12+ lub 64-bit Linux
  • Procesor: Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100, Apple M1 lub Qualcomm Snapdragon X
  • Pamięć RAM: 8 GB (z dedykowaną kartą graficzną) lub 12 GB (przy zintegrowanym GPU)
  • Procesor z co najmniej 4 fizycznymi rdzeniami
  • Karta graficzna zgodna z Vulkan 1.3 i minimum 2 GB VRAM

Zalecane wymagania

  • System: Windows 11 64-bit, macOS 14+ lub 64-bit Linux
  • Procesor: Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600 lub Apple M2 Pro
  • 16 GB pamięci RAM
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT, Intel Arc A580 lub układ Apple M2 Pro
  • Minimum 6 GB pamięci VRAM

GramTV przedstawia:

Według Mojang Java Edition przez lata znacząco się rozrosła. Rozbudowano generowanie świata, zwiększono poziom symulacji, dodano setki nowych elementów rozgrywki i stale modernizowano silnik gry. Choć Minecraft nadal kojarzy się z prostą, blokową grafiką, pod maską jest dziś znacznie bardziej wymagającą produkcją niż w 2009 roku.

Istotnym powodem zmian jest także stopniowe przechodzenie z OpenGL na Vulkan. Nowoczesne API ma ułatwić dalszy rozwój gry, poprawić wydajność oraz stanowić fundament dla nowych funkcji graficznych, takich jak niedawno wprowadzone Vibrant Visuals.

Największym wyzwaniem dla właścicieli starszych komputerów może okazać się wymóg obsługi Vulkan 1.3. Część kart graficznych mających ponad dekadę może nie wspierać tego standardu, co z czasem może ograniczyć możliwość komfortowej gry w Java Edition.

Źródło:https://gamerant.com/minecraft-java-edition-vulkan-pc-specs/

Tagi:

News
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wymagania sprzętowe
Minecraft
wymagania
Mojang
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112