Minecraft po 17 latach podnosi wymagania sprzętowe. Mojang ujawnia nowe specyfikacje PC

Po ponad 17 latach od premiery Minecraft oficjalnie doczekał się aktualizacji wymagań sprzętowych dla Java Edition. Mojang podniosło zarówno minimalne, jak i zalecane specyfikacje, tłumacząc decyzję rozwojem gry oraz przejściem na nowoczesne technologie renderowania.
Nowe wymagania dla Minecraft: Java Edition
Twórcy określili również docelową wydajność dla obu konfiguracji. Minimalna specyfikacja ma zapewnić 1080p i 30 FPS na ustawieniach Fast, natomiast zalecana celuje w 1080p i 60 FPS przy ustawieniach Fancy.
Minimalne wymagania
System: Windows 10 64-bit, Windows on ARM, macOS 12+ lub 64-bit Linux
Procesor: Intel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100, Apple M1 lub Qualcomm Snapdragon X
Pamięć RAM: 8 GB (z dedykowaną kartą graficzną) lub 12 GB (przy zintegrowanym GPU)
Procesor z co najmniej 4 fizycznymi rdzeniami
Karta graficzna zgodna z Vulkan 1.3 i minimum 2 GB VRAM
Zalecane wymagania
System: Windows 11 64-bit, macOS 14+ lub 64-bit Linux
Procesor: Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600 lub Apple M2 Pro
16 GB pamięci RAM
Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT, Intel Arc A580 lub układ Apple M2 Pro
Minimum 6 GB pamięci VRAM
GramTV przedstawia:
Według Mojang Java Edition przez lata znacząco się rozrosła. Rozbudowano generowanie świata, zwiększono poziom symulacji, dodano setki nowych elementów rozgrywki i stale modernizowano silnik gry. Choć Minecraft nadal kojarzy się z prostą, blokową grafiką, pod maską jest dziś znacznie bardziej wymagającą produkcją niż w 2009 roku.
Istotnym powodem zmian jest także stopniowe przechodzenie z OpenGL na Vulkan. Nowoczesne API ma ułatwić dalszy rozwój gry, poprawić wydajność oraz stanowić fundament dla nowych funkcji graficznych, takich jak niedawno wprowadzone Vibrant Visuals.
Największym wyzwaniem dla właścicieli starszych komputerów może okazać się wymóg obsługi Vulkan 1.3. Część kart graficznych mających ponad dekadę może nie wspierać tego standardu, co z czasem może ograniczyć możliwość komfortowej gry w Java Edition.
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