Wunderhorse prezentuje nastrojowy singiel "The Rope”. Grupa zaliczyła także pierwszy występ po odejściu basisty Woodina

W ubiegłym roku zespół wydał swój drugi album studyjny “Midas”, który otrzymał cztery gwiazdki od NME i został określony jako „mistrzowski przykład muzycznej ewolucji”. Recenzja serwisu informowała:

Podczas gdy debiutancki album koncentrował się na tym, by Slater stał się w pełni świadomym autorem piosenek, “Midas” przynosi dopracowanie i rozwinięcie jego opowieści. Frontman wzbogaca swoje teksty, a reszta zespołu dodaje do nich nutę chaosu i energii, która wynika z ich wzajemnego zgrania. Choć to “zaledwie” drugi album, “Midas” sprawia wrażenie nowego początku, grupy, która dzięki wspólnej pracy naprawdę odnalazła swoją tożsamość. Wygląda na to, że Wunderhorse dopiero się rozkręcają.