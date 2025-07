Wuchang z technicznymi problemami. Na XSS zaledwie 360p, PS5 Pro bez wsparcia

Wuchang: Fallen Feathers miało być ciekawą alternatywą dla fanów soulslike’ów, ale gra zbiera krytyczne oceny z powodu słabej optymalizacji. Problemy dotyczą nie tylko pecetów – redakcja El Analista de Bits ujawniła, że produkcja na konsolach działa w wyjątkowo niskiej rozdzielczości i nie oferuje specjalnych ulepszeń nawet na PS5 Pro.

Wuchang: Fallen Feathers – najni ższa rozdzielczość na Xbox Series S

Najgorzej wypada Xbox Series S, gdzie Wuchang: Fallen Feathers działa zwykle w natywnej rozdzielczości 360p, a w najbardziej wymagających momentach schodzi nawet do 300p. To najniższy wynik, jaki zarejestrowano w grze na tej platformie. Na PS5 i Xbox Series X sytuacja nie wygląda dużo lepiej – obraz skalowany jest z rozdzielczości w okolicach 720p, co negatywnie wpływa na ostrość i jakość grafiki.