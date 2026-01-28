Duże gry zmierzają na Nintendo Switch 2. Insider wskazuje konkretne tytuły

Wielkie gry na Switch 2 mogą być tylko kwestia czasu.

Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za nową konsolą Nintendo Switch 2 od początku miała być większa otwartość na gry od zewnętrznych studiów. Początek generacji nie przyniósł jednak tak intensywnego napływu portów, jakiego oczekiwali pierwsi użytkownicy. Według nowych doniesień sytuacja ta ma jednak zmienić się w nadchodzących miesiącach. Clair Obscur: Expedition 33 na Switch 2 to dopiero początek. Insider zapowiada więcej portów Podczas podcastu poświęconego przewidywaniom na 2026 rok znany insider Nate the Hate zasugerował, że Switch 2 doczeka się w tym roku wielu portów gier third-party. Jako jeden z pierwszych przykładów wymienił Clair Obscur: Expedition 33, czyli wysoko ocenianą produkcję studia Sandfall Interactive. Twórcy wcześniej potwierdzali, że analizują możliwość przeniesienia gry na nową konsolę Nintendo, a według słów insidera prace nad takim rozwiązaniem mogą być już mocno zaawansowane.

Choć wciąż brak oficjalnej zapowiedzi ze strony dewelopera lub Nintendo, Nate the Hate mówił o premierze Expedition 33 na Switch 2 w sposób sugerujący coś więcej niż luźną spekulację. Oczywiście plany mogą jeszcze ulec zmianie, jednak zarówno Sandfall Interactive, jak i Nintendo mają wyraźny interes w doprowadzeniu do takiego debiutu. Dla twórców oznaczałoby to dotarcie do nowej grupy odbiorców, a dla producenta konsoli możliwość wzbogacenia biblioteki o jedną z najgłośniejszych gier ostatnich lat.

GramTV przedstawia:

Expedition 33 nie jest jednak jedynym tytułem, który według insidera ma trafić na Switch 2. Wśród potencjalnych portów wymieniono również Metaphor: Refantazio, grę nominowaną do tytułu gry roku w 2024. Produkcja od Atlus wciąż nie doczekała się wersji na nową konsolę Nintendo, co dla wielu graczy jest zaskoczeniem. Na liście przewidywanych premier znalazły się także Red Dead Redemption 2 oraz ostatnie trzy remake’i serii Resident Evil. Jeśli te prognozy się potwierdzą, 2026 rok może okazać się przełomowy dla pozycji Switcha 2 w segmencie gier third-party.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



