Współzałożyciel Rocstar Games jest smutny na myśl o Red Dead Redemption 3. Dlaczego?

Dan Houser nie pracuje już dla Rockstar Games, ale wciąż ma osobisty stosunek do gier, które współtworzył.
Współzałożyciel Rockstar Games, Dan Houser, udzielił obszernego wywiadu w podcaście Lexa Fridmana, w którym szczerze opowiedział o swoim odejściu ze studia, niewykorzystanych pomysłach i emocjach związanych z kontynuacjami serii, które współtworzył. Rozmawiano m.in. o wyczekiwanym GTA 6, ale i o oczekiwaniach względem Red Dead Redemption 3.
Współzałożyciel Rocstar Games jest smutny na myśl Red Dead Redemption 3
Choć Houser przez ponad 20 lat był głównym scenarzystą takich hitów jak Grand Theft Auto V czy Red Dead Redemption 2, przyznał, że bardziej przejąłby się, gdyby Red Dead Redemption 3 powstało bez jego udziału, niż gdyby Rockstar zrobił to samo z GTA 6. Twórca w ten sposób podkreślił swój osobisty stosunek do historii znanej ze słynnego growego westernu.
Ponieważ każda z gier [GTA] była w pewnym sensie niezależną historią, to nie jest to samo. Myślę, że pod pewnymi względami byłoby smutniej, gdyby ktoś kontynuował Red Dead, ponieważ stanowiło to spójny wątek dwóch gier – powiedział Houser.
Twórca zdradził również, że w pierwotnym zamyśle chciał uśmiercić Niko Bellica w finale GTA IV, ale zrezygnowano z tego pomysłu, bo gra musiała „pozostać otwarta dla gracza”. Przyznał też, że planowane DLC do GTA V, w którym Trevor miał być tajnym agentem, zostało porzucone, ponieważ skupiono się na rozwijaniu GTA Online.
Po odejściu z Rockstar, Houser założył Absurd Ventures – studio pracujące nad nową grą z otwartym światem oraz projektami multimedialnymi. Jak mówi, wciąż pociągają go historie dla jednego gracza:
Chciałbym kontynuować tworzenie DLC dla jednego gracza, w taki czy inny sposób.
Houser podkreślił, że pomimo rozstania z Rockstar, z dystansem obserwuje rozwój GTA 6 i jest ciekaw, jak studio poradzi sobie z kontynuacją. Red Dead Redemption 3 pozostaje póki co w sferze marzeń fanów, ale jeśli kiedykolwiek powstanie, Houser raczej zobaczy je już tylko z boku.
