Współzałożyciel Rocstar Games jest smutny na myśl o Red Dead Redemption 3. Dlaczego?

Dan Houser nie pracuje już dla Rockstar Games, ale wciąż ma osobisty stosunek do gier, które współtworzył.

Współzałożyciel Rockstar Games, Dan Houser, udzielił obszernego wywiadu w podcaście Lexa Fridmana, w którym szczerze opowiedział o swoim odejściu ze studia, niewykorzystanych pomysłach i emocjach związanych z kontynuacjami serii, które współtworzył. Rozmawiano m.in. o wyczekiwanym GTA 6, ale i o oczekiwaniach względem Red Dead Redemption 3.

Współzałożyciel Rocstar Games jest smutny na myśl Red Dead Redemption 3

Choć Houser przez ponad 20 lat był głównym scenarzystą takich hitów jak Grand Theft Auto V czy Red Dead Redemption 2, przyznał, że bardziej przejąłby się, gdyby Red Dead Redemption 3 powstało bez jego udziału, niż gdyby Rockstar zrobił to samo z GTA 6. Twórca w ten sposób podkreślił swój osobisty stosunek do historii znanej ze słynnego growego westernu.