Zarzuty dotyczące wykorzystywania informacji poufnych przez Nakę w Square Enix pojawiły się początkowo w zeszłym roku. Po raz pierwszy został aresztowany w listopadzie 2022 roku w związku z twierdzeniami, że nabył tysiące udziałów w studiu o nazwie Aiming, tuż przed ujawnieniem opinii publicznej, że deweloper pracował nad grą mobilną Dragon Quest Tact.

Współtwórca Sonica skazany na dwa lata więzienia oraz wysokie grzywny

Naka został ponownie aresztowany miesiąc później w związku z zarzutami, że kupił ponad 100 000 udziałów w studiu ATeam Entertainment. Podobnie jak poprzednio, zrobił to, zanim ujawniono, że studio pracuje nad tytułem Battle Royale Final Fantasy 7: The First Soldier.