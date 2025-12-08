Square Enix zdradza kulisy Final Fantasy 7 Remake Part 3. Padło kluczowe hasło

Final Fantasy 7 Remake Part 3 to kolejny, finałowy rozdział trylogii Square Enix, o którym do tej pory wiadomo było niewiele. Twórcy potwierdzali jedynie, że gra zawiera już sporą ilość grywalnej zawartości. Teraz pojawiły się konkretniejsze informacje dotyczące stanu produkcji oraz wizji stojącej za ostatnią częścią projektu.

Final Fantasy 7 Remake Part 3 – jaki b ędzie finał trylogii?

W wywiadzie dla Juliana Chièze na YouTube, reżyser Naoki Hamaguchi ujawnił, że „doświadczenie płynące z gry” jest już mniej więcej kompletne. Zespół znajduje się obecnie na etapie intensywnego dopracowywania całości i jest bardzo pewny efektu końcowego. Deweloperzy chcieliby jak najszybciej oddać grę w ręce graczy, jednak konieczne jest zakończenie pełnego procesu produkcyjnego. Square Enix zbliża się natomiast do momentu, w którym będzie mogło podzielić się nowymi informacjami.

