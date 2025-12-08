Zaloguj się lub Zarejestruj

Square Enix zdradza kulisy Final Fantasy 7 Remake Part 3. Padło kluczowe hasło

Mikołaj Berlik
2025/12/08 20:00
0
0

Reżyser przyznaje, że doświadczenie z gry jest już w dużej mierze ukończone.

Final Fantasy 7 Remake Part 3 to kolejny, finałowy rozdział trylogii Square Enix, o którym do tej pory wiadomo było niewiele. Twórcy potwierdzali jedynie, że gra zawiera już sporą ilość grywalnej zawartości. Teraz pojawiły się konkretniejsze informacje dotyczące stanu produkcji oraz wizji stojącej za ostatnią częścią projektu.

Final Fantasy 7 Remake Part 3

Final Fantasy 7 Remake Part 3 – jaki będzie finał trylogii?

W wywiadzie dla Juliana Chièze na YouTube, reżyser Naoki Hamaguchi ujawnił, że „doświadczenie płynące z gry” jest już mniej więcej kompletne. Zespół znajduje się obecnie na etapie intensywnego dopracowywania całości i jest bardzo pewny efektu końcowego. Deweloperzy chcieliby jak najszybciej oddać grę w ręce graczy, jednak konieczne jest zakończenie pełnego procesu produkcyjnego. Square Enix zbliża się natomiast do momentu, w którym będzie mogło podzielić się nowymi informacjami.

Wczytywanie ramki mediów.

Hamaguchi zdradził również, że wspólnie z Tetsuyą Nomurą finalizuje nazwę gry – obecnie rozważane są dwie opcje, a ostateczna decyzja ma zapaść jeszcze w tym roku. Co ciekawe, reżyser wskazał słowo „Highwind” jako istotny motyw trzeciej części, podkreślając, że Part 3 ma oferować zupełnie inną skalę i nowe doświadczenia względem poprzednich odsłon trylogii.

GramTV przedstawia:

Deweloper zaznaczył także, że celem zespołu nie jest powielanie schematów znanych z wcześniejszych części remake’u. Final Fantasy 7 Remake Part 3 ma zaoferować świeżą strukturę rozgrywki i wyraźnie większy rozmach, co sugeruje istotne zmiany w eksploracji świata oraz konstrukcji samej gry. Wszystko wskazuje na to, że finał trylogii będzie najbardziej ambitnym projektem w całym cyklu.

Źródło:https://insider-gaming.com/final-fantasy-7-remake-part-3s-game-experience-is-more-or-less-complete/

Tagi:

News
RPG akcji
Square Enix
Final Fantasy 7
Final Fantasy VII Remake
Final Fantasy
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112