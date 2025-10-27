Czwarty film o Sonicu może dostać nowy tytuł i motyw inspirowany grą z 1993 roku

Według doniesień insidera, DanielaRPK, Paramount rozważa poważną zmianę nazwy dla swojego nadchodzącego filmu Sonic the Hedgehog 4. Produkcja, która obecnie znajduje się w fazie preprodukcji, ma trafić na ekrany kin w marcu 2027 roku. Sugeruje się, że gigant filmowy skłania się ku tytułowi Sonic CD, nawiązując w ten sposób do kultowej gry wideo o tym samym tytule.

Film Sonic the Hedgehog 4 może zmienić nazwę

Przyjęcie nowej nazwy oznaczałoby zerwanie z dotychczasową konwencją nazewnictwa, stosowaną od momentu premiery pierwszej części w 2020 roku. Film Sonic the Hedgehog 4 będzie stanowił kontynuację po premierze Sonic the Hedgehog 3 w grudniu 2024 roku. Ostateczna decyzja w sprawie tytułu powinna zapaść wkrótce, ponieważ zdjęcia do czwartej części mają rozpocząć się w najbliższych miesiącach.