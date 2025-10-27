Zaloguj się lub Zarejestruj

Czwarty film o Sonicu może dostać nowy tytuł i motyw inspirowany grą z 1993 roku

Patrycja Pietrowska
2025/10/27 17:00
0
0

Sonic może powrócić w filmie inspirowanym klasykiem z 1993 roku.

Według doniesień insidera, DanielaRPK, Paramount rozważa poważną zmianę nazwy dla swojego nadchodzącego filmu Sonic the Hedgehog 4. Produkcja, która obecnie znajduje się w fazie preprodukcji, ma trafić na ekrany kin w marcu 2027 roku. Sugeruje się, że gigant filmowy skłania się ku tytułowi Sonic CD, nawiązując w ten sposób do kultowej gry wideo o tym samym tytule.

Sonic 3: Szybki jak błyskawica
Film Sonic the Hedgehog 4 może zmienić nazwę

Przyjęcie nowej nazwy oznaczałoby zerwanie z dotychczasową konwencją nazewnictwa, stosowaną od momentu premiery pierwszej części w 2020 roku. Film Sonic the Hedgehog 4 będzie stanowił kontynuację po premierze Sonic the Hedgehog 3 w grudniu 2024 roku. Ostateczna decyzja w sprawie tytułu powinna zapaść wkrótce, ponieważ zdjęcia do czwartej części mają rozpocząć się w najbliższych miesiącach.

Źródła wskazują, że zmiana tytułu jest uzasadniona fabularnie, ponieważ czwarta odsłona sagi ma opierać się na motywie podróży w czasie. Ten wątek ma zostać zaczerpnięty bezpośrednio z gry Sonic CD, która zadebiutowała w 1993 roku.

Obecnie nie pozostaje jednak nic innego, jak oczekiwać na kolejne wieści. Jeśli zaś chodzi o uniwersum Sonica, warto przypomnieć, że ostatnio Sonic Racing: CrossWorlds osiągnęło próg miliona sprzedanych egzemplarzy w ciągu zaledwie pierwszego miesiąca od premiery.

Źródło:https://insider-gaming.com/sonic-the-hedgehog-4-rename-sonic-cd/

Patrycja Pietrowska

