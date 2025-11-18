Były menedżer Square Enix: „AI wygrało. Pokolenie Z nie ma z tym problemu”

Sukces ARC Raiders ma być według Navoka dowodem, że gracze nie przejmują się AI — wbrew głośnym protestom w sieci.

Dyskusja o generatywnej sztucznej inteligencji w bran ży gier ponownie wybuchła po komentarzach Jacoba Navoka, byłego szefa działu biznesowego Square Enix, a obecnie CEO Genvid Technologies. Navok uważa, że krytyka AI pochodzi od mniejszości, a gracze – zwłaszcza ci najmłodsi – nie mają problemu z materiałami generowanymi algorytmicznie. Jego zdaniem najlepszym dowodem jest sukces ARC Raiders, który mimo kontrowersji związanych z użyciem AI przyciągnął ogromną liczbę graczy.

We wpisie opublikowanym na platformie X Navok stwierdził, że sprzeciw wobec AI jest często wyolbrzymiony. Gracze z pokolenia Z mają wręcz „uwielbiać AI slop”, co ma potwierdzać popularność modułu Steal a Brainrot z Roblox, pełnego postaci wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Navok porównał młodych odbiorców do Bane’a z filmu „Mroczny Rycerz powstaje”, twierdząc, że „urodzili się w slopie”.

Według Navoka wykorzystanie generatywnej AI w branży jest już powszechne — od kodu tworzonego z pomocą modeli pokroju Claude, po gotowe materiały wizualne i dźwiękowe. Jego zdaniem jedynie część twórców niezależnych nadal unika tych rozwiązań.

Navok przekonuje, że sukces ARC Raiders oraz coraz częstsze inwestycje dużych firm — w tym Activision — oznaczają, że rynek w pełni wkroczył w erę generatywnego AI. W jego opinii proces jest nieodwracalny, niezależnie od protestów ze strony bardziej sceptycznych graczy.