Były menedżer Square Enix: „AI wygrało. Pokolenie Z nie ma z tym problemu”

Mikołaj Berlik
2025/11/18 19:00
2
0

Sukces ARC Raiders ma być według Navoka dowodem, że gracze nie przejmują się AI — wbrew głośnym protestom w sieci.

Dyskusja o generatywnej sztucznej inteligencji w branży gier ponownie wybuchła po komentarzach Jacoba Navoka, byłego szefa działu biznesowego Square Enix, a obecnie CEO Genvid Technologies. Navok uważa, że krytyka AI pochodzi od mniejszości, a gracze – zwłaszcza ci najmłodsi – nie mają problemu z materiałami generowanymi algorytmicznie. Jego zdaniem najlepszym dowodem jest sukces ARC Raiders, który mimo kontrowersji związanych z użyciem AI przyciągnął ogromną liczbę graczy.

ARC Raiders

„Pokolenie Z kocha AI slop”? Były szef Square Enix tłumaczy sukces ARC Raiders

We wpisie opublikowanym na platformie X Navok stwierdził, że sprzeciw wobec AI jest często wyolbrzymiony. Gracze z pokolenia Z mają wręcz „uwielbiać AI slop”, co ma potwierdzać popularność modułu Steal a Brainrot z Roblox, pełnego postaci wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Navok porównał młodych odbiorców do Bane’a z filmu „Mroczny Rycerz powstaje”, twierdząc, że „urodzili się w slopie”.

Według Navoka wykorzystanie generatywnej AI w branży jest już powszechne — od kodu tworzonego z pomocą modeli pokroju Claude, po gotowe materiały wizualne i dźwiękowe. Jego zdaniem jedynie część twórców niezależnych nadal unika tych rozwiązań.

Navok przekonuje, że sukces ARC Raiders oraz coraz częstsze inwestycje dużych firm — w tym Activision — oznaczają, że rynek w pełni wkroczył w erę generatywnego AI. W jego opinii proces jest nieodwracalny, niezależnie od protestów ze strony bardziej sceptycznych graczy.

News
Twitter
SI
PC
Square Enix
sztuczna inteligencja
AI
ARC Raiders
Komentarze
2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 20:08
dariuszp napisał:

Głupi argument. Ludzie mają problem z AI slop. Tyle że musi być to widoczny AI slop. Przykład z ostatnią gra Ubisoft. Pax Romana. Zauważyli kiepskiej jakości obrazki i się czepili. Gdyby artysta naprawił mankamenty to nikt by się nie odzywał. 

Dodatkowo powiedzmy że robię mechanikę gry. Powiedzmy że potrzebuje do jej zrobienia diagram Woronoja i AI mi wygeneruje algorytm. Czy to oznacza że gra nagle jest gorsza?

A co jeżeli nie użyję AI tylko np. skopiuję algorytm ze StackOverflow. Co wtedy? Gorsze?

A jeżeli nie skopiuję ze StackOverflow tylko z bloga  z algorytmami. To już gorsze?

A co jeżeli nauczyłem się algorytmu do diagramów Woronoja. Zaimplementowałem go ręcznie. Zapisałem sobie w bibliotece. I później zaimportowałem bibliotekę do innego projektu efektywnie kopiując ją - to znaczy że gra jest gorsza? 

Nie ma znaczenia jak coś w grze jest zrobione. Liczy się czy jest zrobione dobrze czy nie. Nikt się nie czepi jeżeli będzie zrobione dobrze.

Zapewne się nie doczekam, ale marzy mi się dzień, kiedy ai szlag trafi.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:16

