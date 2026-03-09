Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy sezon Diablo 4 ma już faworyta? Jedna klasa może zdominować rozgrywkę

Jakub Piwoński
2026/03/09 09:30
Ta postać w ostatnich sezonach pozostawała nieco w cieniu. Teraz jednak wysuwa się na pierwszy plan.

Niedawno pisaliśmy o szczegółach kolejnego sezonu Diablo 4, w którym główną atrakcją będzie nietypowy powrót Rzeźnika. Wiemy już także znacznie więcej o nadchodzącej klasie Czarnoksiężnika, która pojawi się wraz z dodatkiem Lord of Hatred. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że twórcy z Blizzarda w najbliższym sezonie kierują uwagę graczy na zupełnie inną postać. Według części społeczności sezon 12 może mieć już swojego wyraźnego zwycięzcę.

Diablo 4
Diablo 4

To może być sezon Barbarzyńcy

Jak zauważa serwis GameRant, nadchodzący Season of Slaughter mocno premiuje styl gry polegający na błyskawicznym eliminowaniu hord demonów. W grze powróci znana z Diablo 3 mechanika Killstreak, która nagradza graczy za szybkie serie zabójstw. Dodatkowo pojawi się nowa jakość przedmiotów – Bloodied – oferująca bonusy zależne od tempa eliminowania przeciwników. To właśnie tutaj na pierwszy plan może wysunąć się Barbarzyńca.

Klasa, która w ostatnich sezonach pozostawała nieco w cieniu, otrzyma narzędzia idealnie pasujące do nowej mechaniki. Szczególnie istotne będą dwa nowe unikalne przedmioty: Blood-Mad Idol oraz Thousand-Eye Reaver. Pierwszy z nich pozwala utrzymywać stały stan Berserk, zwiększając obrażenia i prędkość ruchu, choć kosztem okresowych obrażeń od ognia. Drugi zapewnia dostęp do efektu Ferocity, zwiększającego szybkość ataku wraz z kolejnymi stackami. Połączenie obu bonusów może znacząco zwiększyć tempo walki.

GramTV przedstawia:

Już teraz mówi się o tym, że jednym z najmocniejszych buildów w sezonie 12 będzie tzw. Lunging Strike Barbarian, oparty na mobilności i błyskawicznym czyszczeniu grup przeciwników. Jeśli przewidywania graczy się sprawdzą, Barbarzyńca może zdominować nowy sezon.

Warto podkreślić, że Barbarzyńca to jedna z najbardziej klasycznych i rozpoznawalnych klas w historii serii Diablo. Postać zadebiutowała w Diablo 2 i szybko stała się symbolem brutalnej walki wręcz. W kolejnych odsłonach, w tym w Diablo 3, Immortal i Diablo 4, klasa ta pozostała jednym z filarów rozgrywki, choć w ostatnich sezonach bywała nieco przyćmiona przez inne buildy i nowe postacie. Nadchodzący sezon może jednak to zmienić, a postać może zyskać znowu sporą przestrzeń do zaprezentowania swoich możliwości.

Źródło:https://gamerant.com/diablo-4-season-12-best-class-barbarian-new-uniques/

Tagi:

News
Blizzard
Blizzard Entertainment
hack'n'slash
postacie z gier
postać
Diablo IV
Diablo 4
barbarzyńcy
nowy sezon
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




