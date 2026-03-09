Nowy sezon Diablo 4 ma już faworyta? Jedna klasa może zdominować rozgrywkę

Ta postać w ostatnich sezonach pozostawała nieco w cieniu. Teraz jednak wysuwa się na pierwszy plan.

Niedawno pisaliśmy o szczegółach kolejnego sezonu Diablo 4, w którym główną atrakcją będzie nietypowy powrót Rzeźnika. Wiemy już także znacznie więcej o nadchodzącej klasie Czarnoksiężnika, która pojawi się wraz z dodatkiem Lord of Hatred. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że twórcy z Blizzarda w najbliższym sezonie kierują uwagę graczy na zupełnie inną postać. Według części społeczności sezon 12 może mieć już swojego wyraźnego zwycięzcę. To może być sezon Barbarzyńcy Jak zauważa serwis GameRant, nadchodzący Season of Slaughter mocno premiuje styl gry polegający na błyskawicznym eliminowaniu hord demonów. W grze powróci znana z Diablo 3 mechanika Killstreak, która nagradza graczy za szybkie serie zabójstw. Dodatkowo pojawi się nowa jakość przedmiotów – Bloodied – oferująca bonusy zależne od tempa eliminowania przeciwników. To właśnie tutaj na pierwszy plan może wysunąć się Barbarzyńca.

Klasa, która w ostatnich sezonach pozostawała nieco w cieniu, otrzyma narzędzia idealnie pasujące do nowej mechaniki. Szczególnie istotne będą dwa nowe unikalne przedmioty: Blood-Mad Idol oraz Thousand-Eye Reaver. Pierwszy z nich pozwala utrzymywać stały stan Berserk, zwiększając obrażenia i prędkość ruchu, choć kosztem okresowych obrażeń od ognia. Drugi zapewnia dostęp do efektu Ferocity, zwiększającego szybkość ataku wraz z kolejnymi stackami. Połączenie obu bonusów może znacząco zwiększyć tempo walki.

Już teraz mówi się o tym, że jednym z najmocniejszych buildów w sezonie 12 będzie tzw. Lunging Strike Barbarian, oparty na mobilności i błyskawicznym czyszczeniu grup przeciwników. Jeśli przewidywania graczy się sprawdzą, Barbarzyńca może zdominować nowy sezon. Warto podkreślić, że Barbarzyńca to jedna z najbardziej klasycznych i rozpoznawalnych klas w historii serii Diablo. Postać zadebiutowała w Diablo 2 i szybko stała się symbolem brutalnej walki wręcz. W kolejnych odsłonach, w tym w Diablo 3, Immortal i Diablo 4, klasa ta pozostała jednym z filarów rozgrywki, choć w ostatnich sezonach bywała nieco przyćmiona przez inne buildy i nowe postacie. Nadchodzący sezon może jednak to zmienić, a postać może zyskać znowu sporą przestrzeń do zaprezentowania swoich możliwości.

