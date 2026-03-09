Nowy sezon Diablo 4 ma już faworyta? Jedna klasa może zdominować rozgrywkę

Jak zauważa serwis GameRant, nadchodzący Season of Slaughter mocno premiuje styl gry polegający na błyskawicznym eliminowaniu hord demonów. W grze powróci znana z Diablo 3 mechanika Killstreak, która nagradza graczy za szybkie serie zabójstw. Dodatkowo pojawi się nowa jakość przedmiotów – Bloodied – oferująca bonusy zależne od tempa eliminowania przeciwników. To właśnie tutaj na pierwszy plan może wysunąć się Barbarzyńca.
Klasa, która w ostatnich sezonach pozostawała nieco w cieniu, otrzyma narzędzia idealnie pasujące do nowej mechaniki. Szczególnie istotne będą dwa nowe unikalne przedmioty: Blood-Mad Idol oraz Thousand-Eye Reaver. Pierwszy z nich pozwala utrzymywać stały stan Berserk, zwiększając obrażenia i prędkość ruchu, choć kosztem okresowych obrażeń od ognia. Drugi zapewnia dostęp do efektu Ferocity, zwiększającego szybkość ataku wraz z kolejnymi stackami. Połączenie obu bonusów może znacząco zwiększyć tempo walki.
Już teraz mówi się o tym, że jednym z najmocniejszych buildów w sezonie 12 będzie tzw. Lunging Strike Barbarian, oparty na mobilności i błyskawicznym czyszczeniu grup przeciwników. Jeśli przewidywania graczy się sprawdzą, Barbarzyńca może zdominować nowy sezon.
Warto podkreślić, że Barbarzyńca to jedna z najbardziej klasycznych i rozpoznawalnych klas w historii serii Diablo. Postać zadebiutowała w Diablo 2 i szybko stała się symbolem brutalnej walki wręcz. W kolejnych odsłonach, w tym w Diablo 3, Immortal i Diablo 4, klasa ta pozostała jednym z filarów rozgrywki, choć w ostatnich sezonach bywała nieco przyćmiona przez inne buildy i nowe postacie. Nadchodzący sezon może jednak to zmienić, a postać może zyskać znowu sporą przestrzeń do zaprezentowania swoich możliwości.
