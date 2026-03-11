Rachel Zegler była zdezorientowana krytyką Śnieżki

Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się jeszcze przed premierą filmu. W sieci szybko zaczęła narastać fala komentarzy pod adresem Zegler, która wcześniej krytycznie wypowiadała się o niektórych elementach klasycznej animacji Disneya. Pojawiały się także opinie, że w roli Śnieżki powinna zostać obsadzona aktorka o innym wyglądzie.

Jak wiadomo, aktorska wersja Śnieżki z Rachel Zegler okazała się w ubiegłym roku jedną z najbardziej dotkliwych porażek Disneya . Film spotkał się z chłodnym przyjęciem widzów i nie spełnił finansowych oczekiwań studia. Choć w kolejnych miesiącach Disney odkuł się dzięki nowym hitom – w tym sukcesowi Zwierzogród 2 – wizerunkowe i medialne konsekwencje Śnieżki długo ciążyły na wytwórni.

W wywiadzie dla Variety Zegler przyznała, że reakcje części internautów były dla niej szczególnie dezorientujące – zwłaszcza w kontekście wcześniejszej krytyki, z którą spotkała się przy okazji filmu West Side Story w reżyserii Steven Spielberg. W przypadku tej produkcji zarzucano jej bowiem, że nie jest wystarczająco latynoska, podczas gdy przy Śnieżce spotkała się z zupełnie odwrotną krytyką dotyczącą jej pochodzenia i wyglądu.

Powiedziano mi, że do West Side Story byłam ‘niewystarczająco czymś’, a do Śnieżki już ‘zbyt czymś innym’.

Aktorka, która ma kolumbijskie korzenie, podkreśliła, że od zawsze była dumna ze swojego pochodzenia i kultury, z którą dorastała. Jednocześnie zwróciła uwagę, że osoby o mieszanym pochodzeniu często spotykają się z paradoksalną oceną opinii publicznej.

Można powiedzieć, że gdy jest się dwiema rzeczami naraz, to dla niektórych jest się jednocześnie niczym. Ja jednak nie zamierzam się asymilować dla czyjejś wygody.

Dodatkowe kontrowersje wywołały także wpisy aktorki w mediach społecznościowych, w których wyrażała poparcie dla Palestyny. Zegler przyznaje dziś, że była to dla niej ważna lekcja dotycząca odpowiedzialności za publiczne wypowiedzi.