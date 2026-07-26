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Dan Houser komentuje rezygnację z wydań płytowych. Firmy „powinny to zapewnić”

Mikołaj Ciesielski
2026/07/26 10:00
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Współzałożyciel Rockstar Games uważa, że gracze powinni mieć wybór.

Decyzja Sony rezygnacji z wydań płytowych gier na konsolach PlayStation od 2028 roku wywołała ogromne poruszenie. Od kilku tygodni różne firmy i deweloperzy dzielą się swoimi stanowiskami we wspomnianej sprawie. Głos zabrał również Dan Houser, współzałożyciel Rockstar Games.

Dan Houser
Dan Houser

Według współzałożyciela Rockstar Games producenci powinni zapewnić graczom możliwość kupna fizycznych wersji gier

Dan Houser i Lazlow Jones – były scenarzysta i prezenter stacji radiowej w serii GTA, a także współzałożyciel Absurd Ventures – udzielili wywiadu redakcji IGN. W trakcie rozmowy panowie zostali zapytani o swoje stanowisko w sprawie trwającej od kilku tygodni debaty dotyczącej nośników fizycznych. Jako pierwszy głos zabrał współzałożyciel Rockstar Games, który może sam nie jest ogromnym fanem wersji płytowych, ale rozumie fanów pudełek.

Nie wiem, czy osobiście mnie to interesuje, ale jeśli ludzie tego chcą, to moim zdaniem firmy powinny to zapewnić. […] Uważam też, że możliwość aktualizowania gier – mimo że ludzie krytykują wydania cyfrowe – czyli możliwość wprowadzania aktualizacji i naprawiania błędów w grach, naprawdę pozytywnie wpłynęła na jakość gier – powiedział Houser.

Jones dodał natomiast, że bardzo ceni sobie uczucie towarzyszące wkładaniu płyty z grą do napędu konsoli. Jednocześnie docenia jednak również ogromną wygodę i możliwości oferowane przez wersje cyfrowe, zwłaszcza gdy znajduje się w podróży i może pobrać gry ze swojej wirtualnej biblioteki.

Jones zaznaczył także, że sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku innych mediów. Absurd Ventures pracuje bowiem obecnie nad serią komiksową „American Caper”. Zgodnie z przekazanymi informacjami obu panom praca nad „fizycznym produktem” daje dużo satysfakcji, zwłaszcza po latach tworzenia gier wideo.

GramTV przedstawia:

To właśnie jest w tym interesujące. Przez wiele lat pracowaliśmy razem w środowisku cyfrowym, a stworzenie fizycznego produktu, jakim jest komiks, to zupełnie inny proces twórczy, ale posiadanie czegoś namacalnego, dzięki czemu można powiedzieć: Spójrz, stworzyliśmy coś, jest po prostu bardzo satysfakcjonujące – wyjaśnił Jones.

Na koniec warto dodać, że Dan Houser wspomniał również o nadchodzących grach studia Absurd Ventures. Zgodnie z przekazanymi informacjami zespół pracuje obecnie nad dwiema produkcjami z otwartym światem. Jedna z nich ma być komediową przygodową grą akcji, a druga jest „zdecydowanie mniej komediowa”.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/rockstar-co-founder-dan-houser-says-if-people-want-games-on-disc-companies-should-provide-it/

Tagi:

News
Dan Houser
wydanie fizyczne
płyta
Absurd Ventures
wydanie pudełkowe
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112