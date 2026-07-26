Dan Houser komentuje rezygnację z wydań płytowych. Firmy „powinny to zapewnić”

Decyzja Sony rezygnacji z wydań płytowych gier na konsolach PlayStation od 2028 roku wywołała ogromne poruszenie. Od kilku tygodni różne firmy i deweloperzy dzielą się swoimi stanowiskami we wspomnianej sprawie. Głos zabrał również Dan Houser, współzałożyciel Rockstar Games.

Według współzałożyciela Rockstar Games producenci powinni zapewnić graczom możliwość kupna fizycznych wersji gier

Dan Houser i Lazlow Jones – były scenarzysta i prezenter stacji radiowej w serii GTA, a także współzałożyciel Absurd Ventures – udzielili wywiadu redakcji IGN. W trakcie rozmowy panowie zostali zapytani o swoje stanowisko w sprawie trwającej od kilku tygodni debaty dotyczącej nośników fizycznych. Jako pierwszy głos zabrał współzałożyciel Rockstar Games, który może sam nie jest ogromnym fanem wersji płytowych, ale rozumie fanów pudełek.