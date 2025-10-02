Zaloguj się lub Zarejestruj

Współtwórca Diablo ostrzega: „To brutalny czas dla gier AAA”. Legenda Blizzarda uważa, że presja jest ogromna

Radosław Krajewski
2025/10/02 13:00
Coraz trudniej jest tworzyć takie gry jak Diablo 4.

Branża gier od kilku lat zmaga się z kryzysem, który szczególnie mocno uderza w produkcje wysokobudżetowe. Nawet weterani branży dostrzegają, że rynek AAA staje się coraz bardziej niepewny i ryzykowny. David Brevik, współzałożyciel studia Blizzard i współtwórca kultowego cyklu Diablo, przyznał w rozmowie z PCGamesN, że obecna sytuacja jest wyjątkowo trudna dla deweloperów tworzących ogromne produkcje.

Diablo 4
Diablo 4

Produkcja gier AAA stała się ryzykowna – twierdzi legenda Blizzarda

Według Brevika, rynek gier o największych budżetach stoi dziś na krawędzi. Masowe zwolnienia, gigantyczne przejęcia warte dziesiątki miliardów dolarów czy rozwój narzędzi sztucznej inteligencji powodują, że twórcy mają coraz mniej przestrzeni do swobodnego działania.

Widzieliśmy, jak w ciągu ostatnich dwóch lat skasowano wiele gier AAA i AA. To po prostu brutalne – przyznał Brevik.

Chociaż najnowsza odsłona serii Diablo wciąż cieszy się sporą popularnością, a liczba aktywnych graczy na Steamie utrzymuje się na stabilnym poziomie, z nagłymi skokami przy starcie nowych sezonów, sam Brevik dostrzega, że wokół tego typu tytułów narasta ogromna presja. Według niego każda decyzja twórców może spotkać się z krytyką społeczności, co znacznie utrudnia rozwój projektu.

Za każdym razem, gdy wprowadzacie zmiany w tak dużej grze, zawsze znajdą się osoby, które będą z tego niezadowolone - stwierdził współtwórca Diablo.

Jego zdaniem największym problemem jest to, że wraz z sukcesem rosną oczekiwania graczy, a te potrafią być nieosiągalne nawet dla najbardziej doświadczonych zespołów:

To naprawdę trudne, gdy masz ogromną grę, która cieszy się wielką popularnością, ponieważ wtedy oczekiwania są wręcz kosmiczne - dodał Brevik.

Deweloper podkreśla, że właśnie z tego powodu dla twórców tak trudne jest podejmowanie jakichkolwiek decyzji projektowych:

To naprawdę stresujące cokolwiek robić, kiedy presja ze strony fanów jest tak ogromna.

Jak jednak zaznaczył, jedynym sposobem na przetrwanie w tak wymagającym środowisku jest konsekwencja i wiara w obrany kierunek:

Trzeba odsunąć na bok te oczekiwania i powiedzieć sobie: wierzę w kierunek, w którym zmierzamy. Wierzę w to, co robimy – podsumował Brevik.

Choć Diablo 4 rozwija się stabilnie, a kolejne rozszerzenie planowane jest na 2026 rok, wypowiedzi Davida Brevika wyraźnie pokazują, że nawet największe hity nie są w stanie uchronić branży przed problemami. Kryzys gier AAA wydaje się pogłębiać, a deweloperzy muszą radzić sobie z coraz większą presją zarówno ze strony rynku, jak i samych graczy.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/diablo/diablo-co-creator-and-blizzard-co-founder-says-its-a-brutal-time-for-aaa-games-and-its-really-stressful-to-do-anything-with-diablo-4-out-of-fear-of-players-with-big-expectations/

Nogradis
Gramowicz
Dzisiaj 14:03
Headbangerr napisał:

Powyższy cytat pokazuje najlepiej, gdzie leży problem. Kiedyś winni porażkom gier byli twórcy. Dzisiaj winni są gracze, a ich oczekiwaniami nie ma się co przejmować. Bo przecież pieniądze rosną na drzewach, spełnianie oczekiwań nic nie daje, a gry się nie sprzedają bo wszyscy w koło to toksyki, rasiści i homofoby.

Otóż nie, akurat kiedyś porażkom gier rzeczywiście byli winni gracze - ci, którzy piracili wszystko na potęgę doprowadzając studia, a czasem nawet wydawców do bankructwa. 

Brevik ma rację twierdząc, że twórcy powinni mieć swobodę działania i możliwość tworzenia takich gier, jakie sami chcą tworzyć bez oglądania się na innych. Tyle, że Diablo 4 takim tytułem nie jest. To w dużej części korporacyjny twór, gra-usługa nastawiona nie na jednorazową sprzedaż, a zarabianie przez lata. I to widać właściwie na każdym kroku. Wysokobudżetowych gier odnoszących sukcesy jest mnóstwo, właściwie zdecydowana większość. Jest natomiast zasadnicza różnica pomiędzy takim Cronosem, Kingdom Come, czy właściwie większością tegorocznych hitów, a ostatnimi tworami Blizzarda. 

I jeszcze coś odnośnie "oczekiwań": gracze nie są monolitem. To, co podoba się tobie, nie musi podobać się mi. W Internecie każdy jest głośny, każdy twierdzi, że wie lepiej i że tylko jego punkt widzenia się liczy. Twórcy nigdy nie dogodzą wszystkim, ale ostatnimi laty rzeczywiście coraz częściej dochodzi do ich zaszczuwania przez część społeczności. Gdyby takie Sucker Punch miało się przejmować tym, co uważa o nich Asmongold i zapatrzona w niego tłuszcza, nie dostalibyśmy fantastycznego tytułu jakim jest Ghost of Yotei.

Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 13:19

"To naprawdę stresujące cokolwiek robić, kiedy presja ze strony fanów jest tak ogromna. Trzeba odsunąć na bok te oczekiwania i powiedzieć sobie: wierzę w kierunek, w którym zmierzamy"

Powyższy cytat pokazuje najlepiej, gdzie leży problem. Kiedyś winni porażkom gier byli twórcy. Dzisiaj winni są gracze, a ich oczekiwaniami nie ma się co przejmować. Bo przecież pieniądze rosną na drzewach, spełnianie oczekiwań nic nie daje, a gry się nie sprzedają bo wszyscy w koło to toksyki, rasiści i homofoby.




