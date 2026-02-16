Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy to zwrot w sprawie sprzedaży Warner Bros.? Netflix może wkrótce stracić pozycję faworyta

Jakub Piwoński
2026/02/16 18:50
0
0

Paramount wraca do gry z poprawioną ofertą i może rozpętać kolejną wojnę przetargową o jedno z najważniejszych studiów w Hollywood.

Przez ostatnie miesiące świat kina żyje sprawą głośnej sprzedaży Warner Bros. Discovery. Studio z długą tradycją, odpowiedzialne za dziesiątki kultowych produkcji, znalazło się w centrum negocjacji, które mogą na nowo przetasować układ sił w Hollywood. Do tej pory wydawało się, że sprawa jest praktycznie przesądzona i to Netflix w bezpieczny sposób przejmie aktywa firmy. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że scenariusz może się jeszcze zmienić.

Czy to zwrot w sprawie sprzedaży Warner Bros.? Netflix może wkrótce stracić pozycję faworyta

Paramount ponownie wkracza do gry o Warner Bros.

Jak informuje Bloomberg, Warner Bros. Discovery rozważa ponowne otwarcie rozmów z Paramount Pictures oraz Skydance Media, które przedstawiły zmodyfikowaną ofertę przejęcia. Według źródeł spółka analizuje, czy propozycja Paramount może okazać się korzystniejsza od tej złożonej przez Netflix – a to mogłoby uruchomić drugą rundę licytacji między gigantami. Trwa więc „ping-pong” między studiami, którego wyniku nie sposób przewidzieć.

Paramount w ostatnich dniach ulepszyło swoją ofertę. Zaproponowano dodatkowe 25 centów w gotówce za każdą akcję Warner Bros. Discovery za każdy kwartał, w którym transakcja nie zostanie sfinalizowana po 31 grudnia 2026 roku. W praktyce oznacza to około 650 mln dolarów kwartalnie. Co więcej, Paramount zadeklarowało pokrycie 2,8 mld dolarów ewentualnej opłaty zerwania umowy należnej Netflixowi, jeśli akcjonariusze w pełni zaakceptują ofertę 30 dolarów za akcję w gotówce.

GramTV przedstawia:

Jeśli Warner Bros. zdecyduje się wrócić do stołu negocjacyjnego z Paramount, najpierw będzie musiało formalnie poinformować o tym Netflix. Następnie mogłoby spróbować wynegocjować jeszcze wyższą stawkę. W takiej sytuacji Netflix stanąłby przed wyborem: przebić ofertę rywala albo wycofać się z walki o jedno z najbardziej rozpoznawalnych studiów filmowych świata. Wszystko jeszcze jest możliwe.

Choć jeszcze niedawno wszystko wskazywało na spokojne domknięcie transakcji z Netflixem, dziś widać wyraźnie, że gra toczy się dalej – i może zakończyć się kolejną spektakularną licytacją o przyszłość hollywoodzkiego giganta. Czekamy na więcej szczegółów – w tym reakcję akcjonariuszy na nową ofertę Paramount.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/15/warner-bros-considering-paramounts-new-offer

Tagi:

Popkultura
kino
Hollywood
sprzedaż
Netflix
studio
Warner Bros.
Paramount Pictures
Warner Bros. Discovery
kinematografia
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112