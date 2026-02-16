Czy to zwrot w sprawie sprzedaży Warner Bros.? Netflix może wkrótce stracić pozycję faworyta

Paramount wraca do gry z poprawioną ofertą i może rozpętać kolejną wojnę przetargową o jedno z najważniejszych studiów w Hollywood.

Przez ostatnie miesiące świat kina żyje sprawą głośnej sprzedaży Warner Bros. Discovery. Studio z długą tradycją, odpowiedzialne za dziesiątki kultowych produkcji, znalazło się w centrum negocjacji, które mogą na nowo przetasować układ sił w Hollywood. Do tej pory wydawało się, że sprawa jest praktycznie przesądzona i to Netflix w bezpieczny sposób przejmie aktywa firmy. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że scenariusz może się jeszcze zmienić.

Paramount ponownie wkracza do gry o Warner Bros.

Jak informuje Bloomberg, Warner Bros. Discovery rozważa ponowne otwarcie rozmów z Paramount Pictures oraz Skydance Media, które przedstawiły zmodyfikowaną ofertę przejęcia. Według źródeł spółka analizuje, czy propozycja Paramount może okazać się korzystniejsza od tej złożonej przez Netflix – a to mogłoby uruchomić drugą rundę licytacji między gigantami. Trwa więc „ping-pong” między studiami, którego wyniku nie sposób przewidzieć.