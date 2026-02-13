To tylko deepfake, ale niezwykle wiarygodny. Czy jest w stanie wywołać trzęsienie ziemi w Hollywood?

W Hollywood znowu zawrzało, a wszystko za sprawą najnowszego narzędzia wideo AI od ByteDance, właściciela TikToka. Seedance 2.0, bo o nim mowa, w ciągu kilku dni stał się internetowym fenomenem. Użytkownicy masowo tworzą przy jego pomocy sceny, które wyglądają niemal identycznie jak fragmenty największych filmowych hitów. Kino wchodzi właśnie w nowy etap?

Brad Pitt i Tom Cruise biją się w filmie wygenerowanym przez sztuczną inteligencję

W sieci pojawiły się m.in. starcia Toma Cruise’a z Bradem Pittem, bitwy Optimusa Prime’a z Godzillą czy parodie Przyjaciół, w których Joey i Rachel zostali zastąpieni… wydrami. Na chińskim Weibo hashtagi związane z narzędziem wygenerowały dziesiątki milionów odsłon, a wielu obserwatorów nie kryje zdumienia nad precyzją, z jaką AI odtwarza znane postaci i ich estetykę.