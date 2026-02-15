Oscarowy mistrz wraca z tajemniczym thrillerem. To potencjalny hit 2026 roku i kandydat do nagród

To może być jeden z mocniejszych filmów tego roku. Nazwiska zobowiązują. Temat też.

Po przerwie od kinowego ekranu, jeden z najbardziej cenionych twórców Hollywood, Martin McDonagh, wreszcie powraca z nowym filmem. Jego najnowsze dzieło, Wild Horse Nine, zapowiedziano na 6 listopada 2026 roku w dystrybucji Searchlight Pictures, tuż w środku sezonu nagród. Czy to kolejny mocny kandydat do Oscara? Przypomnijmy, że mówimy twórcy, który dał nam wybitne Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri oraz Duchy Inisherin.

Nowy film Martina McDonagha zadebiutuje jeszcze w tym roku

Ale nazwisko twórcy to nie jest jedyny magnes. Film imponuje również obsadą: w pierwszym planie zobaczymy John Malkovich, a obok niego Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana di Girolamo, Ailín Salas, a także Tom Waits i Parker Posey. Taka mieszanka talentów gwarantuje zarówno intensywne kreacje aktorskie, jak i charakterystyczną dla McDonagha mieszankę napięcia i czarnego humoru.