8 lat temu zadebiutowała ostatnia wielka strzelanka osadzona w realiach II wojny światowej

W świecie współczesnych gier strzelanek dominują battle royale, futurystyczne mapy i efektowne gadżety. Dla weteranów gatunku coraz trudniej poczuć emocje związane z historycznymi konfliktami, które niegdyś definiowały strzelanki. Nowe tytuły zachwycają wizualnie, ale rzadko oddają wrażenie udziału w bitwie, która naprawdę się wydarzyła.

Call of Duty: WWII – 8 lat od premiery ostatniego FPP z II wojny światowej

Jak trafnie przypomina ComicBook.com, dokładnie 8 lat temu Call of Duty: WWII pokazało, że jest inaczej. Gra przenosiła graczy na historyczne pola bitew, z realistyczną bronią, mapami i kampanią osadzoną w rzeczywistości. Od ulic Paryża po francuskie żywopłoty każda lokacja była zaprojektowana z dbałością o szczegóły, dzięki czemu bitwy wywierały autentyczne wrażenie. Fabuła i otoczenie pozwalały poczuć, jak wyglądała walka w czasach, które kształtowały historię.