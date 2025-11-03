Zaloguj się lub Zarejestruj

8 lat temu zadebiutowała ostatnia wielka strzelanka osadzona w realiach II wojny światowej

Jakub Piwoński
2025/11/03 09:30
3
0

Czy FPP potrzebuje powrotu do autentyczności?

W świecie współczesnych gier strzelanek dominują battle royale, futurystyczne mapy i efektowne gadżety. Dla weteranów gatunku coraz trudniej poczuć emocje związane z historycznymi konfliktami, które niegdyś definiowały strzelanki. Nowe tytuły zachwycają wizualnie, ale rzadko oddają wrażenie udziału w bitwie, która naprawdę się wydarzyła.

Call of Duty: WWII
Call of Duty: WWII

Call of Duty: WWII – 8 lat od premiery ostatniego FPP z II wojny światowej

Jak trafnie przypomina ComicBook.com, dokładnie 8 lat temu Call of Duty: WWII pokazało, że jest inaczej. Gra przenosiła graczy na historyczne pola bitew, z realistyczną bronią, mapami i kampanią osadzoną w rzeczywistości. Od ulic Paryża po francuskie żywopłoty każda lokacja była zaprojektowana z dbałością o szczegóły, dzięki czemu bitwy wywierały autentyczne wrażenie. Fabuła i otoczenie pozwalały poczuć, jak wyglądała walka w czasach, które kształtowały historię.

Reakcje krytyków były zazwyczaj pozytywne: chwalono kampanię, oprawę wizualną i powrót do klimatu II wojny światowej, choć krytykowano m.in. brak innowacji w fabule czy powielanie motywów. Po premierze Call of Duty: WWII pojawiały się co prawda inne strzelanki osadzone w realiach II wojny światowej, ale żadna z nich nie dorównała tej skali i wpływowi – to zdecydowanie ostatnia wielka gra tego typu.

GramTV przedstawia:

Współczesne strzelanki, takie jak Battlefield 6, choć imponujące wizualnie, często sprawiają wrażenie oderwanych od kontekstu. Mapy i broń są nowoczesne, ale brak im atmosfery i historycznej głębi, które tak mocno przyciągały w grach z II wojny światowej. Powoli zaczynamy tęsknić za autentycznością – za poczuciem obecności w konkretnym czasie i miejscu, które współczesne tytuły rzadko oferują.

Call of Duty: WWII przypomina, że nie potrzeba futurystycznych gadżetów ani mechaniki biegania po ścianach, aby stworzyć wciągającą i pamiętną strzelankę. Realistyczne konflikty i dobrze odwzorowane otoczenie wystarczają, by zanurzyć gracza w historii.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/feature/the-last-big-wwii-shooter-game-released-8-years-ago-and-we-need-to-go-back/

News
Call of Duty
shooter
FPP
II wojna światowa
wojna
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
3
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 10:00
StaryRower napisał:

Co wy w ogóle piszecie ? A takie Hell Let Loose? Czy wy macie max 20 lat w tej redakcji ? Jeśli dla was przykładem wielkiej strzelanki jest ten hollywoodzki gniot na 4 godziny z ledwo słyszalnymi odglosami strzelających kapiszonów I połową tępej rozgrywki wypełnioną niegrywalnymi momentami które są tak efekciarskie że aż żenujące to jako przedstawiciel dojrzałego "gracza" nie dzisiejszego Twitchowego Gamera udającego , że potrafi grać i się zna, dodatkowo łyka wszechobecną kupę jak seriale na neflixie. Czuję się bardzo źle.. no ale jednocześnie jestem ogarnięty. Wpadliscie w niezła pułapkę, widzę że już na was za późno dzieci fortnajta i kolofa. To moja ostatnia wizyta. Jesteście na poziomie WP.

Na Steamdb Hell Let Loose ma jakieś nieco ponad 21 000 grających w peaku. Może trochę więcej na konsolach, bo jest dostępne w subskrypcjach. 

Jeśli chodzi o komercyjny sukces, to wybacz, ale CoD WWII jest większy i to kilkudziesięciokrotnie. I mówię to jako wielki fan HLL, bo bardzo podoba mi się ten koncept nieco wolniejszego, poważniejszego WWII.

A tak jeszcze w temacie Vanguarda - z tego co pamiętam to Vanguard był chyba jednym z najgorzej sprzedających się gier z serii CoD. Można więc go uznać za flopa mimo i tak sporej sprzedaży jak na grę ogólnie.

StaryRower
Gość
Dzisiaj 09:54

Co wy w ogóle piszecie ? A takie Hell Let Loose? Czy wy macie max 20 lat w tej redakcji ? Jeśli dla was przykładem wielkiej strzelanki jest ten hollywoodzki gniot na 4 godziny z ledwo słyszalnymi odglosami strzelających kapiszonów I połową tępej rozgrywki wypełnioną niegrywalnymi momentami które są tak efekciarskie że aż żenujące to jako przedstawiciel dojrzałego "gracza" nie dzisiejszego Twitchowego Gamera udającego , że potrafi grać i się zna, dodatkowo łyka wszechobecną kupę jak seriale na neflixie. Czuję się bardzo źle.. no ale jednocześnie jestem ogarnięty. Wpadliscie w niezła pułapkę, widzę że już na was za późno dzieci fortnajta i kolofa. To moja ostatnia wizyta. Jesteście na poziomie WP.

Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 09:36

Pamiętam jak jeszcze dla (już niestety nieistniejącego) Gamer.mag robiłem recenzję Call of Duty: WWII i to był niezły poligon... 

... bo akurat byłem w trakcie przeprowadzki do Warszawy i pracowania na miejscu dla gram.pl po studiach. Dlatego też wziąłem ze sobą monitor i konsolę, skakałem przez tydzień z miejsca na miejsce (bo plan z miejscem do mieszkania nie wypalił, musiałem szukać czegoś nowego), więc też i w różnych miejscach grałem do recenzji również w multi. Dość śmiesznie, ale warunki były postawione trudne.

Inna sprawa, że nadal pamiętam jak mocno jarałem się powrotem mapy Carentan i nadal uważam, że map packi do CoDa były lepszym rozwiązaniem niż dzisiejsze "doładowania" sezonów czy Blackcell. Damn, to były czasy. Chyba sobie dzisiaj włączę. 

Inna sprawa - rozumiem celowe pominięcie istnienia Vanguard, bo to niby WWII, ale ostatecznie wyszło sci-fi :D




