Po 5 latach pojawiły się nowe informacje o opóźnionym projekcie Star Trek. Twórcy przerywają milczenie

Fani w końcu dowiedzą się, co dzieje się z tą produkcją.

Prace nad długo wyczekiwanym dokumentem To The Journey, poświęconym serialowi Star Trek: Voyager, wciąż nie mogą ruszyć z miejsca. Produkcja, która ruszyła w 2021 roku po błyskawicznie zakończonej kampanii crowdfundingowej, od lat tkwi w zawieszeniu. Mimo przeprowadzonych wywiadów z obsadą i ekipą, a także udostępnionego zwiastuna, projekt wciąż nie trafił do widzów.

Star Trek: Voyager – dokument o serialu może nigdy nie powstać

Twórcy dokumentu opublikowali aktualizację w mediach społecznościowych dotyczącą ich projektu. Zespół podkreśla, że największymi przeszkodami pozostają wahania na rynku nośników DVD i Blu-ray, a także trudności wynikające z kwestii licencyjnych i dystrybucyjnych. Jak czytamy w komunikacie, „koszty realizacji zamówień oraz inflacja wywarły ogromny wpływ na projekt”.