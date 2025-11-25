Po 5 latach pojawiły się nowe informacje o opóźnionym projekcie Star Trek. Twórcy przerywają milczenie

Fani w końcu dowiedzą się, co dzieje się z tą produkcją.
Prace nad długo wyczekiwanym dokumentem To The Journey, poświęconym serialowi Star Trek: Voyager, wciąż nie mogą ruszyć z miejsca. Produkcja, która ruszyła w 2021 roku po błyskawicznie zakończonej kampanii crowdfundingowej, od lat tkwi w zawieszeniu. Mimo przeprowadzonych wywiadów z obsadą i ekipą, a także udostępnionego zwiastuna, projekt wciąż nie trafił do widzów.
Star Trek: Voyager – dokument o serialu może nigdy nie powstać
Twórcy dokumentu opublikowali aktualizację w mediach społecznościowych dotyczącą ich projektu. Zespół podkreśla, że największymi przeszkodami pozostają wahania na rynku nośników DVD i Blu-ray, a także trudności wynikające z kwestii licencyjnych i dystrybucyjnych. Jak czytamy w komunikacie, „koszty realizacji zamówień oraz inflacja wywarły ogromny wpływ na projekt”.
W dalszej części wpisu autorzy tłumaczą, że pomimo rekordowych przychodów z kampanii, przedsprzedaży i sprzedaży gadżetów, znaczną część budżetu pochłonęło wywiązywanie się z obiecanych nagród dla wspierających. Zespół wyjaśnia:
Zanim dotarliśmy do etapu fizycznych wydań, setki tysięcy dolarów zostały przeznaczone na realizację pakietów dla wspierających, w tym ich produkcję i wysyłkę.
Twórcy podkreślają również wpływ rosnących kosztów w gospodarce. W oświadczeniu zaznaczyli, że:
Z powodu inflacji sięgającej około dwudziestu pięciu procent, wzrosty te mają znaczący, kumulacyjny efekt.
Jednym z najtrudniejszych aspektów okazały się negocjacje dotyczące dystrybucji. Według zespołu odpowiedzialnego za dokument „Paramount zrezygnowało z dystrybucji filmu”, ponieważ strony nie osiągnęły porozumienia w sprawie opłat początkowych.
Wymagają sześciocyfrowej opłaty licencyjnej przed rozpoczęciem szerokiej dystrybucji, co dodatkowo komplikuje proces przygotowania płyt DVD i Blu-ray.
Dodatkowym utrudnieniem ma być nieoficjalny dokument o Voyagerze, który pojawił się na YouTube i wykorzystuje materiały archiwalne. Twórcy To The Journey informują, że zgłosili ten problem Paramountowi, lecz jak dotąd nie podjęto żadnych działań, a widoczność tego materiału powoduje zamieszanie na bardzo wrażliwym etapie rozmów z dystrybutorami.
Mimo pięciu lat komplikacji zespół nie traci nadziei na dokończenie projektu. Zapewnia, że negocjacje trwają i wciąż pracują nad rozwiązaniem, jednocześnie dziękując fanom za wytrwałość oraz wsparcie dla filmu i społeczności Star Treka, dzięki której ten projekt w ogóle powstał.
