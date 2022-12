Współdzielenie kont na Netflixie będzie trudniejsze. Platforma wprowadzi ograniczenia

Netflix od około roku prowadzi działania, które mają skłonić użytkowników platformy do założenia własnych kont i opłacaniu abonamentu. Niedawno serwis wprowadził funkcję transferu profilu na nowe konto, aby zachować całą historię oglądania, rekomendacje, czy zapisane save’y w grach. Niedługo później Netflix udostępnił swoim klientom możliwość usuwania dostępu do poszczególnych urządzeń. Jasnym jest, że w 2023 roku firma chce jeszcze bardziej utrudnić korzystanie z platformy tym widzom, którzy nie są właścicielami kont. Ale jednocześnie zdają sobie sprawę, że przekonać ich do wykupienia własnej subskrypcji nie będzie łatwym zadaniem.

Netflix – platforma wprowadzi ograniczenia utrudniające współdzielenie kont

Według szacunków około 100 milionów widzów na całym świecie korzysta z udostępnionego konta, do którego hasło pożyczyli od rodziny lub znajomych. Gdyby zdecydowali się wykupić własny abonament, Netflix mógłby liczyć nawet na 721 mln dolarów przychodów w samej Ameryce, gdzie użytkowników dzielących się hasłem jest 30 milionów.