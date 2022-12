Netflix z reklamami to niewypał? Platforma zmuszona do zwrotu pieniędzy

Na początku listopada Netflix uruchomił nowy, tańszy plan z reklamami. Użytkownicy płacąc mniej za miesięczny abonament mogą korzystać z bogatej, choć ograniczonej biblioteki platformy, której treści przerywane są blokami reklamowymi. Już wcześniej ta subskrypcja wywoływała wiele kontrowersji, również wśród twórców, którzy sprzeciwili się przerywaniu ich filmów i seriali reklamami. Ale nie jest to jedyny problem platformy do rozwiązania. Jak podaje serwis Digiday, Netflix przeszacował popularność nowego planu, co skłoniło reklamodawców do zażądania zwrotu pieniędzy.