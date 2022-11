Netflix stawia kolejny krok w walce z dzieleniem kont? Nowa funkcja dla subskrybentów

Do tej pory Netflix oferował możliwość wylogowania się ze wszystkich urządzeń, co było dosyć kłopotliwą opcją. Na szczęście platforma wdrożyła nowe, korzystniejsze i prostsze dla użytkowników rozwiązanie. Nie wiadomo, czy firma celowo wprowadziła tę opcję właśnie w tym okresie, czy też funkcja nie ma nic wspólnego ze współdzieleniem kont. Mimo to po przenoszeniu profili, jest to kolejna opcja, dzięki której właściciele będą mogli z łatwością „zatrzeć ślady” po użytkowników, którym udostępnili swoje konto.