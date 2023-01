Współdzielenie kont na Netflix – znamy szczegóły

Według przedstawionych wcześniej szacunków około 100 milionów użytkowników z całego świata korzysta z konta, do którego hasło “pożyczyli” od rodziny lub znajomych. Gdyby każdy z widzów musiał zapłacić za swój własny abonament, zyski firmy wzrosłyby znacząco. Wszyscy założyli więc, że już wkrótce Netflix uruchomi specjalne ograniczenia, które zmuszą użytkowników do nabycia własnego pakietu. Teraz otrzymaliśmy konkrety na temat zasad współdzielenie konta Netflix w Polsce.

Wszystkiego o nowych zasadach dowiedziecie się odwiedzając tę stronę. Ekipa Netflix Polska przygotowała dość obszerne wyjaśnienie nowego systemu. Wśród najbardziej nurtujących zagadnień znalazły się:

W Polsce użytkownicy nie będą musieli ponosić żadnych dodatkowych opłat z racji współdzielenia konta. Wymagana będzie wyłącznie weryfikacja, polegająca na podaniu odpowiedniego kodu. Prośba o dokonanie takiej czynności może pojawiać się co pewien czas.

Rejestracja w serwisie Netflix jest bardzo prosta, a użytkownicy mają do wyboru różne plany. Możesz zmienić plan lub anulować członkostwo w dowolnym momencie.

Jeśli ktoś zaloguje się do Twojego konta z urządzenia spoza Twojego gospodarstwa domowego Netflix lub jeśli dostęp do konta będzie uzyskiwany w sposób ciągły z lokalizacji spoza Twojego gospodarstwa domowego, możemy poprosić Cię o zweryfikowanie tego urządzenia, zanim będzie można na nim korzystać z serwisu Netflix. W ten sposób możemy potwierdzić, że urządzenia korzystające z konta ma prawo to robić.

Aby zweryfikować urządzenie: