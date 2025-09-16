Zaloguj się lub Zarejestruj

Wreckreation z datą premiery. Poznaliśmy też cenę wybuchowej ścigałki

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/16 20:30
Za nieco ponad miesiąc będzie nam dane przetestować szalone wyścigi Wreckreation.

Wreckreation to ambitna gra wyścigowa z otwartym światem od Three Fields Entertainment, będącego studiem założonym przez współtwórców kultowego Burnouta. Twórcy postanowili w końcu podzielić się konkretną datą premiery, a także przedstawić cenę jaką przyjdzie zapłacić graczom za ich najnowsze dzieło.

Wreckreation
Wreckreation

Wreckreation ma już datę premiery

Produkcja została po raz pierwszy zapowiedziana w 2020 roku jako rozwinięcie koncepcji Dangerous Driving z 2019 roku, które zdecydowanie nie zdobyło uznania graczy. Po latach ciszy i plotkach o anulowaniu projektu, w tym roku twórcy potwierdzili, że produkcja “wciąż żyje i ma się dobrze”. Niedługo później studio podzieliło się zwiastunem gry, który wyraźnie zasugerował nam, abyśmy nastawili się na sporą dawkę intensywnej zabawy.

GramTV przedstawia:

Świat gry ma być naprawdę spory. Obejmie on 400 kilometrów kwadratowych i pozwoli graczom nie tylko ścigać się na widowiskowych trasach, ale także modyfikować otoczenie w czasie rzeczywistym. Funkcja Live Mix działa jak edytor torów tyle, że na żywo. W trakcie jazdy można będzie dodawać skocznie, rampy, zakręty i inne elementy środowiska, a wszystko to podczas rywalizacji online. Dodatkowo gracze będą mogli manipulować takimi elementami jak pora dnia, pogoda czy choćby natężenie ruchu.

Pojazdy i efektowne wypadki wyraźnie nawiązują do serii Burnout, z której słyną Alex Ward i Fiona Sperry, założyciele studia Three Fields Entertainment. To właśnie duch ich wcześniejszych gier ma napędzać Wreckreation, łącząc wysoką prędkość, destrukcję i arcade’ową zabawę.

Wreckreation trafi na rynek 28 października 2025 roku. Tytuł ukaże się na platformach PC (Steam), PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Grę będzie można nabyć zarówno w wersji cyfrowej jak i pudełkowej. Obie będą w cenie 39,99 euro czyli około 170 złotych.

Źródło:https://traxion.gg/customisable-open-world-racer-wreckreation-secures-october-release-date

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

