Wreckreation z datą premiery. Poznaliśmy też cenę wybuchowej ścigałki

Wreckreation to ambitna gra wyścigowa z otwartym światem od Three Fields Entertainment, będącego studiem założonym przez współtwórców kultowego Burnouta. Twórcy postanowili w końcu podzielić się konkretną datą premiery, a także przedstawić cenę jaką przyjdzie zapłacić graczom za ich najnowsze dzieło.

Wreckreation ma już datę premiery

Produkcja została po raz pierwszy zapowiedziana w 2020 roku jako rozwinięcie koncepcji Dangerous Driving z 2019 roku, które zdecydowanie nie zdobyło uznania graczy. Po latach ciszy i plotkach o anulowaniu projektu, w tym roku twórcy potwierdzili, że produkcja “wciąż żyje i ma się dobrze”. Niedługo później studio podzieliło się zwiastunem gry, który wyraźnie zasugerował nam, abyśmy nastawili się na sporą dawkę intensywnej zabawy.