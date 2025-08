Wreckreation w nowym zwiastunie. To będą szalone wyścigi

Co jeżeli wyścigowe uniwersum o wielkości 400 kilometrów kwadratowych byłoby dostępne na wyciągnięcie ręki? Pewnie już o tym myśleliście. Pozornie nieskończona liczba myśli z rodzaju „co by było gdyby”, która pojawiła się w waszych głowach po spędzeniu niezliczonych godzin w grach wyścigowych, grach z otwartym światem i grach budowlanych.

Wreckreation jest tego esencją. Opracowany przez Three Fields Entertainment, brytyjski zespół złożony z weteranów gier wyścigowych, Wreckreation w końcu daje wam klucze do własnego MixWorld. Jest to świat, który można urządzić i dostosować w pojedynkę lub ze znajomymi online. Świat, w którym można nieustannie ścigać się, wyprzedzać, a nawet rozbijać siebie i innych na różnych trasach, torach i w trybach gry zaprojektowanych przez siebie lub swoich znajomych – ale wiadomo, że jak chcesz coś zrobić dobrze, zrób to sam – czytamy w opisie gry.