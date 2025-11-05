Wreckreation otrzyma cross-play. Pierwsze DLC przyniesie nowe samochody

Już w przyszłym tygodniu gra otrzyma trzecią dużą aktualizację. Najważniejsze zmiany jakie obejmuje to ulepszone prowadzenie samochodów dzięki czemu samochody mają być bardziej responsywne, mniejsze ryzyko przypadkowych obrotów podczas jazdy, jeśli gracz nie driftuje, a także bardziej spójna fizyka kolizji i kraks. Ta aktualizacja ma odpowiedzieć na jedne z najczęstszych uwag zgłaszanych przez graczy od premiery.

Po dwóch pierwszych aktualizacjach na PC i nadchodzących łatkach dla konsol, twórcy zapowiadają kolejne poprawki, a także pierwsze rozszerzenia zawartości. Już w przyszłym tygodniu otrzymamy kolejną aktualizację.

Każde z tych samochodów otrzyma własne wydarzenie Wreckoning, które pozwoli odblokować ulepszoną, alternatywną wersję pojazdu, co oznacza, że w praktyce do gry trafi aż osiem nowych maszyn. Twórcy celują w wydanie DLC w trzecim tygodniu listopada i póki co nie podano jeszcze, czy będzie ono bezpłatne, czy płatne.

Planowane są także kolejne nowości. Ma się pojawić więcej elementów Live Mix (w tym wąskie proste i zakręty do łączenia Spiral i Sky Tracks), wsparcie PlayStation 5 Pro (natywne 4K / 60 FPS) oraz cross-play między wszystkimi platformami. Ta funkcja jest już w produkcji, ale nie ogłoszono daty jej premiery. Cross-play jest jednym z najczęściej zgłaszanych przez społeczność życzeń, zwłaszcza że Wreckreation opiera się na rozgrywce online i wspólnym tworzeniu tras. Dodatkowo, w edytorze LiveMix pojawią się budynki, co ma odpowiedzieć na krytykę dotyczącą pustych obszarów mapy i braku przestrzeni miejskich.

Druga łatka na PC wydana w tym tygodniu ułatwiła doganianie AI w trybie Road Rage i naprawiła błąd kamery z widoku zderzaka, gdzie ujęcie nie dostosowywało się do nachylenia samochodu. Cieszy, że twórcy intensywnie pracują nad poprawą Wreckreation, choć do Burnouta jej nieco daleko. Przeczytajcie naszą recenzję w której poruszamy tę kwestię.