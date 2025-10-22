Wreckreation ma wprowadzić zupełnie nowe podejście do modelu zniszczeń pojazdów

Twórcy z Three Fields Entertainment ujawnili, że w nadchodzącym Wreckreation uszkodzenia samochodów nie będą wcześniej obliczane. To radykalna zmiana w stosunku do wcześniejszych projektów studia.

Dla fanów serii Burnout rozbijanie aut to obowiązkowy punkt udanej rozgrywki. Pamiętny tryb Crash pozwalał graczom tworzyć jak największe zniszczenia, aby zdobyć najwyższy wynik. Po tym, jak EA wstrzymało rozwój serii, pałeczkę w temacie przejęły takie gry jak Wreckfest i BeamNG.drive, które wyznaczyły nowe standardy symulacji kolizji. Mimo to, system zniszczeń z Burnout Paradise, mający już ponad 15 lat, wciąż robi wrażenie. Teraz okazuje się, że Wreckreation będzie miało swój sposób na destrukcję.

Wreckreation z nowym podejściem do zniszczeń

Choć fani od dawna proszą o powrót serii Burnout, jej twórcy Alex Ward i Fiona Sperry próbują odtworzyć ducha Burnouta w nowych projektach Three Fields Entertainment, takich jak Danger Zone czy Dangerous Driving. Niestety, ograniczone zasoby sprawiły, że model zniszczeń w Dangerous Driving nie dorównał klasykom. Fiona Sperry w rozmowie z portalem Traxion przyznała: