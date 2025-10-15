Wreckreation z trybem offline. Żadna wersja nie będzie wymagała połączenia z internetem

Twórcy Wreckreation mają dobrą wiadomość dla graczy. Produkcja nie będzie wymagała interenetu do poprawnego działania.

Studio Three Fields Entertainment, założone przez twórców oryginalnej serii Burnout, ujawniło nowe szczegóły dotyczące gry Wreckreation. Najważniejsza wiadomość jest taka, że produkcja nie będzie wymagała połączenia z Internetem, mimo że duży nacisk położono na rozgrywkę wieloosobową. Wreckreation z trybem offline W rozmowie z serwisem Traxion, Fiona Sperry, czyli dyrektor generalna studia Three Fields Entertainment powiedziała:

Nie ma żadnego wymogu online. To z pewnością miła odmiana względem innych gier wyścigowych takich jak Test Drive Unlimited: Solar Crown lub The Crew Motorfest, które często są krytykowane za obowiązkowe połączenie z internetem. Gracze, którzy zdecydują się na zabawę offline, otrzymają pełnoprawny tryb single player, przypominający doświadczenie z Burnout Paradise. System progresji będzie oparty na zdobywaniu licencji, a w świecie gry znajdą się rozbijalne billboardy i bramy, dobrze znane fanom Burnouta. Sperry wyjaśniła: Tryb jednoosobowy skupia się na wygrywaniu zawodów, zdobywaniu punktów licencji odblokowujących nowe samochody, możliwości tworzenia wydarzeń i eksploracji. To główny sposób na odblokowanie obiektów Live Mix do własnego świata oraz dodatkowych samochodów, np. za rozbijanie billboardów lub bram. Sperry dodała również, że w grze znajdzie się także wiele asynchronicznych interakcji z przyjaciółmi: Na każdej drodze znajduje się siedem różnych “Wreckordów”. Za najszybszy czas, najdłuższy drift, najwyższy lot i inne osiągnięcia. Nasz system “Wreckommendation” podpowiada też wydarzenia na podstawie tego, co robią Twoi znajomi, na przykład jeśli ktoś pobije Twój rekord albo gdy wielu z nich gra w dane wyzwanie społecznościowe.

Choć Wreckreation można przejść całkowicie offline, deweloperka zachęca do sprawdzenia gry w trybie online: Mamy nadzieję, że gracze będą chcieli wejść do sieci, bo wtedy wszystko naprawdę ożywa. Hostujący gracze mogą w czasie rzeczywistym tworzyć wyzwania dzięki systemowi Wreckreation Challenge, a dla tych, którzy lubią spontaniczność, dostępna jest opcja “Roll the Dice”, która losowo sugeruje nowe aktywności. W trybie sieciowym pojawi się również funkcja “cross-platform Live Trophies”, która śledzi wyniki graczy, zachęcając do rywalizacji. Niestety, wieloplatformowy crossplay między PC, PlayStation i Xboxem nie będzie wspierany. Premiera Wreckreation odbędzie się 28 października na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Wersje na PlayStation 4 i Xbox One zostały ostatecznie anulowane.