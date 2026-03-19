WRC wraca do Wielkiej Brytanii. Ostatnia brytyjska runda odbyła się w 2019 roku

Po kilku latach przerwy World Rally Championship ponownie zawita do Wielkiej Brytanii. Oficjalnie potwierdzono, że rajd odbędzie się w 2027 roku w Szkocji, co zakończy okres nieobecności tej serii na Wyspach trwający od 2019 roku.

WRC wraca do Wielkiej Brytanii

Ostatnią rundą WRC w Wielkiej Brytanii było” Wales Rally GB”, które wypadło z kalendarza po sezonie 2019 z powodu utraty finansowania ze strony walijskiego rządu. Od tamtej pory podejmowano kilka prób przywrócenia rajdu, jednak żadna z nich nie zakończyła się sukcesem, aż do teraz. Nowa umowa zakłada, że Szkocja będzie gospodarzem rundy WRC przez trzy kolejne lata. Rajd zostanie rozegrany na nawierzchni szutrowej, a jego baza znajdzie się w Aberdeen. Odcinki specjalne będą przebiegać przez regiony Aberdeenshire oraz Moray, oferując klasyczne, wymagające trasy znane fanom rajdów.