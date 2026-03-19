WRC wraca do Wielkiej Brytanii. Ostatnia brytyjska runda odbyła się w 2019 roku

Po kilku latach przerwy World Rally Championship ponownie zawita do Wielkiej Brytanii. Oficjalnie potwierdzono, że rajd odbędzie się w 2027 roku w Szkocji, co zakończy okres nieobecności tej serii na Wyspach trwający od 2019 roku.
WRC wraca do Wielkiej Brytanii
Ostatnią rundą WRC w Wielkiej Brytanii było” Wales Rally GB”, które wypadło z kalendarza po sezonie 2019 z powodu utraty finansowania ze strony walijskiego rządu. Od tamtej pory podejmowano kilka prób przywrócenia rajdu, jednak żadna z nich nie zakończyła się sukcesem, aż do teraz. Nowa umowa zakłada, że Szkocja będzie gospodarzem rundy WRC przez trzy kolejne lata. Rajd zostanie rozegrany na nawierzchni szutrowej, a jego baza znajdzie się w Aberdeen. Odcinki specjalne będą przebiegać przez regiony Aberdeenshire oraz Moray, oferując klasyczne, wymagające trasy znane fanom rajdów.
Dyrektor ds. wydarzeń promotora WRC, Simon Larkin, podkreślił, że powrót mistrzostw do Wielkiej Brytanii to efekt wieloletniej współpracy:
Od czasu ostatniej wizyty WRC w 2019 roku, Motorsport UK i promotor mistrzostw ściśle współpracowali, aby znaleźć właściwą drogę powrotu. Doceniamy determinację i ciężką pracę, które doprowadziły ten projekt do realizacji.
GramTV przedstawia:
Larkin dodał również, że wydarzenie będzie korzystne nie tylko dla sportu, ale także dla lokalnych społeczności i fanów rajdów. Z kolei wiceprezydent FIA ds. sportu, Malcolm Wilson, zaznaczył, że powrót do Wielkiej Brytanii wpisuje się w nowy rozdział mistrzostw, który rozpocznie się w 2027 roku. Planowane są zmiany w przepisach, które mają uczynić rajdy bardziej dostępnymi, zwiększyć liczbę załóg walczących o czołowe miejsca oraz przyciągnąć nowych organizatorów i kibiców.
Przewodniczący Motorsport UK, David Richards, podkreślił znaczenie rajdów dla brytyskiego motorsportu:
Rajdy zawsze zajmowały szczególne miejsce w historii brytyskiego motorsportu. Powrót WRC do Wielkiej Brytanii to coś wyjątkowego. To nie tylko rywalizacja, ale też okazja do pokazania pasji naszej społeczności.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!