Alex Marquez triumfuje w Grand Prix Hiszpanii i przerywa zwycięską passę Bezzecchiego

Alex Marquez triumfuje w MotoGP na torze w Jerez. Marc Marquez odpadł po groźnym upadku.

Alex Marquez wygrał wyścig MotoGP o Grand Prix Hiszpanii na torze Jerez. Była to czwarta runda tegorocznego sezonu liczącego 22 wyścigi. Zawodnik zespołu Gresini Ducati zrehabilitował się tym samym za sobotni sprint, w którym prowadził stawkę, ale przewrócił się po nagłym załamaniu pogody. Crash.net Alex Marquez wygrywa w Jerez Dla młodszego z braci Marquezów było to drugie z rzędu zwycięstwo w domowym Grand Prix Hiszpanii, a sukces odniesiony przed własną publicznością miał wyjątkowy wymiar. Startujący z Pole Position Marc Marquez utrzymał prowadzenie po starcie, jednak już na drugim okrążeniu został wyprzedzony przez swojego brata Alexa, który jeszcze przed wyścigiem był uznawany za głównego faworyta do zwycięstwa – co jak już wiemy, potwierdziło się. Sytuacja sześciokrotnego mistrza MotoGP szybko się pogorszyła. Zawodnik fabrycznego Ducati stracił panowanie nad motocyklem w szybkim prawym zakręcie numer 11, pokonywanym z prędkością około 200 km/h, i zaliczył upadek. Na szczęście Hiszpan opuścił tor o własnych siłach.

Fabio Di Giannantonio szybko awansował na trzecią pozycję, wyprzedzając Jorge Martina z Aprilii, który mimo startu z dziesiątego pola po karze przesuwał się do przodu. Marco Bezzecchi początkowo utrzymywał kontakt z liderem, ale w drugiej połowie dystansu zaczął tracić tempo i w końcówce musiał skupić się na obronie drugiej pozycji przed naciskającym Di Giannantonio. Po odpadnięciu Marca Marqueza, Ducati nie opuściły problemy, ponieważ Francesco Bagnaia po słabym starcie odrabiał straty i wracał do czołowej dziesiątki, lecz ostatecznie wycofał się z wyścigu z powodu problemów technicznych.

Johann Zarco, który dzień wcześniej walczył o podium w sprincie, jechał początkowo na piątej pozycji, jednak pod koniec został wyprzedzony przez zawodników Aprilii – Ai Ogurę oraz Raula Fernandeza. Najlepszym zawodnikiem KTM był Enea Bastianini z Tech3, który ukończył wyścig na ósmej lokacie. Najwyżej sklasyfikowanym reprezentantem Yamahy został Fabio Quartararo, ale Francuz zdołał dojechać dopiero na 14 miejscu, skutecznie broniąc się na ostatnich okrążeniach przed Joanem Mirem z Hondy. Toprak Razgatlıoglu, ścigający się w barwach Pramac Yamaha, musiał odbyć jedno długie okrążenie karne za spowodowanie incydentu z Lorenzo Savadorim podczas sobotniego sprintu. W wyścigu zabrakło Mavericka Viñalesa z zespołu Tech3 KTM, który nie pojawił się na starcie po niedawno przebytej operacji barku. Tak prezentują się wyniki wyścigu MotoGP na torze w Jerez: