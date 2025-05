WRC wraca do Nacon i KT Racing. Nowa umowa obowiązuje do 2032 roku

Nowa umowa licencyjna, która została ogłoszona 26 maja 2025 roku, wejdzie w życie w 2027 roku i potrwa aż do 2032 roku. Oznacza to koniec współpracy z Electronic Arts i Codemasters, którzy odpowiadali za markę od 2023 roku. To był chyba najlepszy możliwy wybór, bowiem KT Racing przez wiele lat wypracowało już solidną bazę do dalszego rozwoju popularnych rajdów.

WRC wraca do KT Racing

Francuskie studio KT Racing powróci do serii po przerwie, którą poprzedziło stworzenie siedmiu odsłon WRC w latach 2015–2022 (ostatnią było WRC Generations). Alain Falc, prezes Nacon, skomentował sytuację: