WRC 23 od Codemasters wkrótce z zapowiedzią? Gra jest „gotowa do premiery”

Już w 2020 roku Codemasters poinformowało o podpisaniu umowy z organizacją FIA, dzięki której studio będzie mogło tworzyć gry na licencji WRC (World Rally Championship). Pierwsza produkcja w ramach wspomnianego porozumienia ma natomiast pojawić się w tym roku. Wciąż nie doczekaliśmy się jednak oficjalnej zapowiedzi WRC 23, ale niewykluczone, że sytuacja ta ulegnie wkrótce zmianie. Zdaniem jednego z branżowych informatorów Codemasters i Electronic Arts szykują się do prezentacji nowej odsłony serii WRC.

WRC 23 od Codemasters jest rzekomo „gotowe do premiery”

Nowymi informacjami na temat WRC 23 od Electronic Arts i Codemasters podzielił się „billbil-kun”, który powinien być świetnie znany wszystkim łowcom okazji polującym na darmowe gry. Według informatora nowa odsłona serii WRC jest już „gotowa do premiery”, a deweloperzy oraz wydawca powinni w najbliższej przyszłości oficjalnie zapowiedzieć wspomnianą produkcję.



Informator opublikował również ikonki osiągnięć, które będzie można zdobyć w WRC 23. Miłośnikom gier wyścigowych nie pozostaje więc nic innego, jak uważnie śledzić komunikaty firmy Electronic Arts oraz deweloperów ze studia Codemasters i czekać na oficjalne informacje dotyczące nowej odsłony serii WRC.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii WRC, czyli WRC Generations, zadebiutowała na rynku w listopadzie ubiegłego roku. Produkcja studia KT Racing dostępna jest na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja WRC Generations – ostatni taki odcinek specjalny.

