Wracamy do Silent Hill. Zobacz zwiastun wyczekiwanego, trzeciego filmu z serii

Prawie dwadzieścia lat po tym, jak Christophe Gans po raz pierwszy wciągnął widzów w koszmar Silent Hill, reżyser wraca do kultowej serii z nowym filmem – Return to Silent Hill. Produkcja, inspirowana drugą odsłoną serii gier Konami, doczekała się właśnie świeżego, mrożącego krew w żyłach zwiastuna.

Return to Silent Hill – zobacz zwiastun

W filmie występuje Jeremy Irvine (Czas wojny). Wciela się w Jamesa, załamanego mężczyznę, który po otrzymaniu tajemniczego listu wraca do Silent Hill, by odnaleźć ukochaną. Tam trafia na miasto zniekształcone przez nieznane zło i wciągające go coraz głębiej w świat koszmarów. U jego boku zobaczymy Hannah Emily Anderson jako Mary. Za scenariusz, oprócz Gansa, odpowiadają Sandra Vo-Anh i William Josef Schneider.