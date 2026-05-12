Wraca kultowy horror i dla wielu widzów może być zaskoczeniem, kto będzie w nim zabijał

Jeszcze w tym roku powróci jedna z najważniejszych serii horrorów w historii kina. Tym razem jednak cofniemy się do wydarzeń sprzed pierwszego filmu. Fani horrorów wreszcie się doczekali. NBCUniversal ujawniło datę premiery Crystal Lake, czyli serialowego prequela kultowej serii Piątek trzynastego. Produkcja zadebiutuje 15 października na platformie Peacock.

Nadchodzi prequel kultowego Piątku trzynastego

Nowy serial ma opowiadać o wydarzeniach poprzedzających pierwszy film z 1980 roku. I właśnie tutaj kryje się coś, co dla młodszych widzów może być sporym zaskoczeniem. Choć dziś marka Piątek trzynastego kojarzy się przede wszystkim z Jasonem Voorheesem i jego charakterystyczną hokejową maską, w oryginalnym filmie sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. W finale okazuje się bowiem, że mordercą nie był Jason, lecz jego matka — Pamela Voorhees. Sam Jason stał się głównym zabójcą dopiero w kolejnych częściach serii.