Wraca kultowy horror i dla wielu widzów może być zaskoczeniem, kto będzie w nim zabijał

Jakub Piwoński
2026/05/12 15:30
Nadchodzi Piątek trzynastego w formie serialu. Premiera już w październiku.

Jeszcze w tym roku powróci jedna z najważniejszych serii horrorów w historii kina. Tym razem jednak cofniemy się do wydarzeń sprzed pierwszego filmu. Fani horrorów wreszcie się doczekali. NBCUniversal ujawniło datę premiery Crystal Lake, czyli serialowego prequela kultowej serii Piątek trzynastego. Produkcja zadebiutuje 15 października na platformie Peacock.

Nadchodzi prequel kultowego Piątku trzynastego

Nowy serial ma opowiadać o wydarzeniach poprzedzających pierwszy film z 1980 roku. I właśnie tutaj kryje się coś, co dla młodszych widzów może być sporym zaskoczeniem. Choć dziś marka Piątek trzynastego kojarzy się przede wszystkim z Jasonem Voorheesem i jego charakterystyczną hokejową maską, w oryginalnym filmie sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. W finale okazuje się bowiem, że mordercą nie był Jason, lecz jego matka — Pamela Voorhees. Sam Jason stał się głównym zabójcą dopiero w kolejnych częściach serii.

I wszystko wskazuje na to, że właśnie ten wątek stanie się centrum nowego serialu. W rolę Pameli Voorhees wcieli się Linda Cardellini, znana m.in. z serialu Bloodlines. Młodego Jasona zagra Callum Vinson, z innego horrorowego serialu – Chucky. Według pierwszych informacji w serialu mają pojawić się także postacie znane z pierwszego filmu.

Za produkcję odpowiada Peacock we współpracy ze studiem A24, co dla wielu fanów horroru brzmi wyjątkowo obiecująco. To właśnie A24 stoi przecież za takimi współczesnymi hitami gatunku jak Midsommar, Hereditary czy X. To samo studio przygotowuje dla nas także głośną adaptację gry – Elden Ring.

Na razie szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, ale sam pomysł cofnięcia się do korzeni serii wydaje się bardzo ciekawy. Zwłaszcza że pierwsza część Piątku trzynastego do dziś uchodzi za najbardziej nietypową odsłonę całego cyklu.

Źródło:https://movieweb.com/crystal-lake-release-date-peacock/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




